Soykırımcı İsrail'in zulmünü anlattılar: Son saatlere kadar işkence gördük

Kudüs'te bıçaklı saldırı düzenlemeye teşebbüs suçundan İsrail tarafından 14 yıl hapis cezasına çarptırılan ve hapishanede 9 yıl geçiren Uveysat, AA muhabirine, İsrail'in Filistinli esirlere muamelesi ile Gazze'deki Filistinli grupların İsrailli esirlere muamelesi arasındaki büyük farka dikkati çekti.



Uveysat, "İsrail yönetimi, Filistinli esirlere serbest bırakılmadan önceki son saatlere kadar işkencelerde bulundu." dedi.

Batı Şeria'nın güneyindeki Beytullahim kentinden olan Uveysat, "Hapishanedeki son saatlere kadar her gün açlığa, hastalığa ve en korkunç hakaretlere maruz kaldık. İsrail özel birlikleri çarşamba günü baskı yaptı, işkencede bulundu, köpekleri üzerimize saldı ve bizi darbettiler." diye konuştu.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının İsrailli esirlere insani bir şekilde davrandığını ancak "işgalcilerin bir grup paralı askerden ibaret" olduğunu söyleyen Uveysat, "Açlık ve yıllarca süren hapishane hayatının ardından mesajım şudur: direniş söz verdi ve sözünü tuttu, işgale rağmen bizim serbest kalmamızı sağladı. Şehit (Gazze'de öldürülen Hamas lideri) Yahya Sinvar bize söz verdi ve tuttu." ifadelerini kullandı.

Uveysat, "Teşekkürler Gazze. Teşekkür ederim. Onurunuz uğruna, ablukayı kaldırmak, Kudüs ve tutukluları kurtarmak için ailelerinizi ve evlerinizi feda ettiniz." dedi.



-"BU ANLAŞMA, FİLİSTİN TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK ANLAŞMADIR"

2015 yılında "İslami Cihad Hareketi'ne üye olmak" suçlamasıyla tutuklanan ve 16 yıl hapis cezasına çarptırıldıktan sonra serbest bırakılan Rami en-Neccar (35), direniş gruplarına, Filistin halkına ve özellikle Kassam Tugayları ve Kudüs Seriyyeleri'ne teşekkür etti.

Neccar, "Kassam Tugayları olmasaydı, hiçbir esir özgürlüğü hayal edemezdi. Kassam Tugayları büyük bir destan yazdı. Bu anlaşma, Filistin tarihindeki en büyük anlaşmadır. Bu, Allah'ın ve direnişin yardımıyla oldu." dedi.

İsrail ile Hamas arasındaki esir takası anlaşması kapsamında özgürlüğüne kavuşarak Gazze'ye dönen Neccar, "Ne söylesek, şehitlerin hakkını ödeyemeyiz." ifadesini kullandı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus şehirlerinde yüzlerce Filistinli, serbest bırakılan esirleri coşkuyla ve sevinç gözyaşlarıyla karşıladı.

Hamas ve İsrail arasındaki esir takasının 2'nci turunda İsrail hapishanelerinden serbest bırakılan 16 Filistinli esir, Kerem Ebu Salim sınır kapısından Gazze'ye geçti.