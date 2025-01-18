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Dünya

Soykırımcı kabinede ateşkes hazımsızlığı: Irkçı bakanlar istifa edecek

Liderliğini aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in yaptığı Yahudi Gücü Partisi bakanları, yarın yürürlüğe girecek Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ardından hükümetten istifasını sunacak.

AA18 Ocak 2025 Cumartesi 23:48 - Güncelleme:
Soykırımcı kabinede ateşkes hazımsızlığı: Irkçı bakanlar istifa edecek
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Yahudi Gücü Partisi'nden yapılan açıklamada, partinin hükümette görevli üyelerinin istifa edeceği bildirildi.

Açıklamada, Ben-Gvir'in yanı sıra, Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf, Miras Bakanı Amichai Eliyahu ve komite başkanları Limor Son Har-Melech, Zvika Fogel'in de istifa edeceği kaydedildi.

- BEN-GVİR İSTİFA EDECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının Güvenlik Kabinesinde ve Bakanlar Kurulunda onaylanması ve uygulamaya başlanması halinde hükümetten ayrılacağını ancak "dışarıdan destekleyeceklerini" duyurmuştu.

- MALİYE BAKANI SMOTRİCH, ANLAŞMAYA KARŞI OLDUĞUNU YİNELEDİ

Öte yandan, diğer bir aşırı sağcı bakan Bezalel Smotrich de anlaşmaya karşı olduğunu bir kez daha yineledi.

Dini Siyonizm Partisi lideri Maliye Bakanı Smotrich, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "İsrail ulusal güvenliğini tehlikeye atan" bir anlaşmaya yeşil ışık yaktığını söyledi.

Gazze Şeridi'nin İsrail tarafından tamamen ele geçirilmesi gerektiğini savunan Smotrich, anlaşmayı engellemek için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Smotrich, tüm bu açıklamalarına karşın hükümetten istifasını açıklamadı.

  • Itamar Ben Gvir
  • Ulusal Güvenlik Bakanı
  • Gazze ateşkes

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