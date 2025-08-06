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Dünya

Soykırımcı Netanyahu ile Genelkurmay Başkanı Zamir'den Gazze tartışması

İşgalci İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile soykırımcı Başbakan Binyamin Netanyahu arasında Gazze Şeridi'ne saldırılar ve bölgenin tamamının işgal edilmesi planlarının ele alındığı toplantı esnasında sert tartışma yaşandığı bildirildi.

AA6 Ağustos 2025 Çarşamba 01:47 - Güncelleme:
Soykırımcı Netanyahu ile Genelkurmay Başkanı Zamir'den Gazze tartışması
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İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Genelkurmay Başkanı Zamir'in soykırımcı Başbakan Binyamin Netanyahu'ya Gazze Şeridi'nin tamamının işgal edilmesi planıyla ülkeyi bir tuzağa çektiğini söylediği aktarıldı.

Toplantı sırasında soykırımcı Başbakan Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'nun kendisine yönelik "darbe girişimine öncülük ettiği" suçlamalarına atıf yapan Zamir, Gazze'de yürüttükleri "savaşın ortasında" neden bu tür saldırılara maruz kaldığını sordu.

Ayrıca Zamir, soykırımcı Başbakan Netanyahu'nun kendisine gönderdiği basına yansıyan "Gazze Şeridi'nin tamamının işgal edilmesi planı size uymuyorsa istifa etmelisiniz." mesajına da sert tepki gösterdi.

Soykırımcı Başbakan Netanyahu ise Zamir'e "Basın karşısında istifa etmekle tehdit etmeyin. Planınızı kabul etmememiz halinde sürekli istifa tehditleri savurmanızı kabul etmiyorum. Oğlum 33 yaşında, yetişkin bir adam." ifadelerini sarf etti.

Gazze'nin tamamını işgal planıyla ülkeyi tuzağa çektiği yönünde Zamir'in kendisine yönelttiği eleştiriye cevaben soykırımcı Netanyahu, kabineye sunacağını söylediği planda iyileştirmeler yapılmasını istedi.

Tartışma sırasında Zamir'in zaman zaman öfkelendiği belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan konuya ilişkin bilgi sahibi İsrailli kaynak, soykırımcı Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ni tamamen işgal edilmesi eğiliminde olduğunu söylemişti.

İsrail basını, Zamir'in Gazze'nin tamamının işgal edilmesi planına karşı olduğu aktarmıştı.

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