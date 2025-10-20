İSTANBUL 21°C / 16°C
  Soykırımcı Netanyahu'dan Gazze itirafı... ''153 ton bomba attık''
Dünya

Soykırımcı Netanyahu'dan Gazze itirafı... ''153 ton bomba attık''

Soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, soykırımcı İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 153 ton bomba kullanıldığını açıklayarak ateşkesi ihlal ettiklerini itiraf etti.

20 Ekim 2025 Pazartesi 22:34
Soykırımcı Netanyahu'dan Gazze itirafı... ''153 ton bomba attık''
ABONE OL

Soykırımcı Netanyahu, Meclis'in açılışında yaptığı konuşmada, ateşkese rağmen Gazze'ye düzenledikleri saldırılara ilişki açıklamalarda bulundu.

Muhalefet partilerinden milletvekilleri soykırımcı Netanyahu'nun sözünü defalarca keserken, soykırımcı Netanyahu dün Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 44 Filistinlinin öldüğü İsrail saldırılarını anlattı.

Soykırımcı Netanyahu, "Ateşkes, Hamas'ın bizi tehdit etmesi için bir sebep değildir. Bize yönelik herhangi bir saldırının bedeli çok ağır olur." dedi.

Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini iddia eden soykırımcı Netanyahu, "Ateşkes sırasında iki asker öldürüldü. Hamas hemen gevşediğimizi hissetti. Gazze Şeridi'nin dört bir yanındaki onlarca hedefi 153 ton bombayla vurduk." ifadeleriyle ateşkesi ihlal ettiklerini doğruladı.

SOYKIRIMCI İSRAİL, HAMAS'IN ATEŞKESİ İHLAL ETTİĞİ BAHANESİYLE GAZZE'YE SALDIRILAR DÜZENLEDİ

Soykırımcı İsrail, Hamas'ın Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta soykırımcı İsrail ordusu unsurlarını hedef aldığı iddiasıyla dün Gazze'nin çeşitli bölgelerine hava saldırıları düzenlemişti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise yaptığı açıklamada, ateşkese bağlı olduklarını ve Refah'taki olaylarla ilgilerinin bulunmadığını duyurmuştu.

Soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Hamas'ın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği bahanesiyle Gazze Şeridi'ne yönelik "sert müdahalede bulunulması" talimatı verdiği açıklanmıştı.

Gazze'deki Filistinli kaynaklar, Hamas'ın bölgede soykırımcı İsrail ordusunun silahlandırdığı Yasir Ebu Şebab liderliğindeki çete unsurlarıyla çatıştığını ileri sürmüştü.

Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların ardından ateşkesin yeniden uygulanmaya başladığını duyurmuştu.

