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Dünya

Soykırımcı Netanyahu'dan Gazze'de derin işgal mesajı

İşgalci İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'nin güneyindeki Refah kentine yönelik başlattıkları kara saldırılarını genişleterek, bölgeyi parçalamaya ve işgali derinleştirmeye devam edeceklerini duyurdu.

AA2 Nisan 2025 Çarşamba 20:17 - Güncelleme:
Soykırımcı Netanyahu'dan Gazze'de derin işgal mesajı
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İsrail Başbakanı, X hesabından yayımladığı görüntülü mesajda, şiddetli saldırılar düzenledikleri güneydeki Refah ile Han Yunus kentlerini oluşturdukları yeni koridorla böldüklerini duyurdu.

"Morag Koridoru" olarak isimlendirdiği, Refah ile Han Yunus'u birbirinden ayıran hattın "ikinci Philadelphi Koridoru" olduğunu belirten Netanyahu, "Bu gece Gazze Şeridi'nde vites yükselttik. İsrail ordusu toprakları ele geçiriyor, teröristleri vuruyor ve altyapıyı yok ediyor." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, "Şimdi Gazze Şeridi'ni parçalara ayırıyor ve esirlerimizin bize verilmesi için adım adım baskı uyguluyoruz. Ve onları geri getirmedikleri sürece, baskıyı daha da artıracağız." dedi.

İSRAİL ORDUSU, REFAH KENTİNE KAPSAMLI KARA SALDIRISI BAŞLATTI

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze Şeridi'nde ateşkesi bozarak tekrar başlattıkları saldırıları genişlettiklerini duyurdu.

Saldırıların bu sabahtan itibaren genişletilmesiyle Gazze Şeridi'nde daha fazla toprak işgal etmeyi amaçladıklarını belirten Katz, bu alanların İsrail'in "güvenlik bölgesine" dahil edileceğini savundu.

İsrail ordusu, Gazze'ye yeniden başlattığı saldırılarla birlikte refah kenti sakinlerinin zorla göç ettirilmesi için "tahliye emirleri" yayınladı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı.

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