İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mayıs 2026 Pazar / 24 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,4098
  • EURO
    53,5661
  • ALTIN
    6875.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Soykırımcı Netanyahu'dan İran'a gözdağı: Savaş henüz bitmedi
Dünya

Soykırımcı Netanyahu'dan İran'a gözdağı: Savaş henüz bitmedi

Soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunun fiziksel olarak ülke dışına çıkarılması gerektiğini savunarak 'Oraya girip çıkaracaksınız' ifadesini kullandı. ABD Başkanı Trump'ın da bu konuda kararlı olduğunu öne süren soykırımcı Netanyahu, savaşın henüz bitmediği mesajını verdi.

AA10 Mayıs 2026 Pazar 23:18 - Güncelleme:
Soykırımcı Netanyahu'dan İran'a gözdağı: Savaş henüz bitmedi
ABONE OL

Soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'li yayın kuruluşu CBS'e verdiği röportajda İran'ın nükleer kapasitesine yönelik son derece sert mesajlar verdi. Soykırımcı Netanyahu, İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılması gerektiğini vurgularken, ABD Başkanı Donald Trump'ın da bu konuda kendisine destek sözü verdiğini iddia etti. Açıklamalar, İsrail-İran geriliminde yeni bir tırmanma sinyali olarak değerlendirildi.

SOYKIRIMCI NETANYAHU'DAN İRAN'A SERT MESAJ: SAVAŞ BİTMEDİ

Soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın hala ülkeden "çıkarılması gereken" zenginleştirilmiş uranyuma sahip olduğunu ve daha yapacak işleri bulunduğunu ileri sürerek savaşın henüz bitmediğini söyledi.

Soykırımcı Netanyahu, Amerikan yayın kuruluşu CBS'e verdiği röportajın yayımlanan tanıtımında, savaşta büyük başarılar elde ettikleri iddiasında bulunarak, İran'ın askeri kapasitesinin hala tehdit oluşturduğu mesajını verdi.

"ORAYA GİRİP ÇIKARACAKSINIZ" YANITI GÜNDEM OLDU

İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunun ülkeden çıkarılması ve uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin sona erdirilmesi gerektiğini savunan soykırımcı Netanyahu, bunun nasıl yapılacağı sorusunu "Oraya girip çıkaracaksınız." şeklinde yanıtladı.

Soykırımcı Netanyahu, uranyumun Tahran ile anlaşma olsun ya da olmasın fiziksel olarak çıkarılabileceğini ve ABD'nin her iki seçeneği de desteklediğini iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine "Oraya girmek istiyorum." dediğini öne süren soykırımcı Netanyahu, bu konuda detaylı açıklama yapmayı "askeri planlar hakkında bilgi veremeyeceğini" belirterek reddetti.

İsrail basını, ABD Başkan Trump'ın soykırımcı Netanyahu'ya İran'ın elindeki yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılması konusunda taviz vermeyeceği taahhüdünde bulunduğunu iddia etmişti.

İran basını, Tahran yönetiminin saldırıların sonlandırılması için ABD'nin önerdiği taslağa yanıtını arabuluculara ilettiğini aktarmıştı.

  • İran uranyum
  • Netanyahu
  • Donald Trump
  • zenginleştirilmiş uranyum
  • İsrail İran gerilimi

ÖNERİLEN VİDEO

Elektrik direkleri toprak altında kaldı! Heyelan saniye saniye kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.