Soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'li yayın kuruluşu CBS'e verdiği röportajda İran'ın nükleer kapasitesine yönelik son derece sert mesajlar verdi. Soykırımcı Netanyahu, İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılması gerektiğini vurgularken, ABD Başkanı Donald Trump'ın da bu konuda kendisine destek sözü verdiğini iddia etti. Açıklamalar, İsrail-İran geriliminde yeni bir tırmanma sinyali olarak değerlendirildi.

SOYKIRIMCI NETANYAHU'DAN İRAN'A SERT MESAJ: SAVAŞ BİTMEDİ

Soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın hala ülkeden "çıkarılması gereken" zenginleştirilmiş uranyuma sahip olduğunu ve daha yapacak işleri bulunduğunu ileri sürerek savaşın henüz bitmediğini söyledi.

Soykırımcı Netanyahu, Amerikan yayın kuruluşu CBS'e verdiği röportajın yayımlanan tanıtımında, savaşta büyük başarılar elde ettikleri iddiasında bulunarak, İran'ın askeri kapasitesinin hala tehdit oluşturduğu mesajını verdi.

"ORAYA GİRİP ÇIKARACAKSINIZ" YANITI GÜNDEM OLDU

İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunun ülkeden çıkarılması ve uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin sona erdirilmesi gerektiğini savunan soykırımcı Netanyahu, bunun nasıl yapılacağı sorusunu "Oraya girip çıkaracaksınız." şeklinde yanıtladı.

Soykırımcı Netanyahu, uranyumun Tahran ile anlaşma olsun ya da olmasın fiziksel olarak çıkarılabileceğini ve ABD'nin her iki seçeneği de desteklediğini iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine "Oraya girmek istiyorum." dediğini öne süren soykırımcı Netanyahu, bu konuda detaylı açıklama yapmayı "askeri planlar hakkında bilgi veremeyeceğini" belirterek reddetti.

İsrail basını, ABD Başkan Trump'ın soykırımcı Netanyahu'ya İran'ın elindeki yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılması konusunda taviz vermeyeceği taahhüdünde bulunduğunu iddia etmişti.

İran basını, Tahran yönetiminin saldırıların sonlandırılması için ABD'nin önerdiği taslağa yanıtını arabuluculara ilettiğini aktarmıştı.