''Tahran'ı boşaltın'' tehdidi sonrası İsrail yeniden saldırıya geçti! Başkentte patlamalar yaşanıyor

İran'dan İsrail'e son füze saldırısında hava savunma sistemlerini aşan füzelerden bazıları Tel Aviv ve çevresine isabet etti.

Sabaha karşı İran'dan İsrail'e doğru ateşlenen yoğun füze atışı nedeniyle İsrail'de çok geniş bir alanda saldırı alarmları çaldı.



Tel Aviv ve çevresinde hava savunma sistemlerini aşan bazı füzeler isabet etti. AA ekibi, Tel Aviv merkezinde en az bir noktada füzenin isabet ettiğini, burada güçlü patlamanın ardından yoğun dumanlar yükseldiğini gözledi.

İsrail ordu sözcülüğü, sığınaklardan çıkılabileceği bilgisini geçerken, kurtarma ekiplerinin vurulan noktalara doğru harekete geçtiği belirtildi. İsrail ordusu, isabet eden yerlerden görüntü ve konum paylaşılmaması ve "İran'ın bunları saldırılarını geliştirmekte kullanabileceği uyarısı" yaptı.

Öte yandan, Tel Aviv'in Gush Dan bölgesi, Petah Tikva kentinde patlamaların binalarda ağır yıkıma yol açtığı, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin buraya yönlendirildiği kaydedildi.

İsrail'in kuzeyindeki liman şehri Hayfa'da da petrol rafineleri, elektrik santrali, sanayi tesislerinin bulunduğu noktaların bulunduğu alana füzenin düştüğü uzaktan çekilmiş görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, ilk belirlemelere göre biri ağır 25 kişinin yaralandığını duyurdu.

İşte dakika dakika İran-İsrail savaşında yaşananlar:

İsrail, İran'a yönelik yeni bir saldırı gerçekleştirdi. İran medyası, İsrail savaş uçaklarının başkent Tahran'ın batısındaki bir askeri üssü hedef alan bir saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi. Başkentin doğu bölgelerinde de patlamalar yaşandığı aktarıldı

İran'ın çeşitli bölgelerine cuma gününden bu yana füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenleyen İsrail ordusu, Tahran'daki bir bölgede yaşayanların bulundukları noktayı derhal tahliye etmeleri tehdidinde bulundu

Netanyahu, İran saldırılarının hedeflerine değinerek "İki hedefimize ulaşma yolundayız: nükleer ve füze tehdidini ortadan kaldırmak. Tahran semalarını kontrol ettiğimizde, sivillerimizi hedef alan, çocuklarımızı ve kadınlarımızı öldürmeye gelen suçlu İran rejiminin aksine, düşmanın hedeflerini vuruyoruz. Tahran'daki sivillere 'Tahran'ı boşaltın' diyoruz ve harekete geçiyoruz" ifadelerini kullandı

İran'ın çeşitli kentlerinde mini dronlarla saldırılar aralıklarla devam ederken İsfahan kentinde güvenlik güçleri, bir dron üretim atölyesine baskın düzenledi.

ABD Dışişleri Bakanlığının, bünyesindeki tüm büyükelçilik ve dış temsilciliklere, bulundukları ülkelere "Washington'ın İran'a saldırılar konusunda İsrail'e yardım etmediğini" bildirmesini istediği öne sürüldü

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsrail ile İran arasında arabuluculuk yapmaya hazır olduklarını belirterek "Rusya, bu krizin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması için elinden geleni yapmaya hazır." dedi

İsrail, İran'a yönelik saldırılarını yeniden başlattı. İran medyası, İsrail savaş uçaklarının kuzeydeki Meşhed kentinde bulunan Hava Kuvvetleri Üssü'nü vurduğunu duyurdu. Saldırının ardından bölgeden siyah dumanlar yükseldi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Tuğgeneral Effie Defrin düzenlediği basın toplantısında, "İran ordusunun ve elit Kudüs Gücü'nün 20 karargahı hedef alındı. Onların askeri kabiliyetlerinin büyük kısmı yok edildi" dedi.

İsrail'in İran'ın batısındaki Kirmanşah kentinde bir hastaneyi vurduğu bildirildi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail'in saldırılarının ABD'nin koordinasyonu ve desteğiyle gerçekleştirildiğini söyledi

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi: Askeri gerilim, radyasyon sızıntısı riskini artırıyor ve nükleer silah edinmeyi önleyecek diplomatik çalışmaları geciktiriyor

ABD Savunma Bakanlığındaki (Pentagon) üst düzey yetkililerin arasında İsrail'e verilecek askeri destek konusunda görüş ayrılıklarının yaşandığı iddia edildi

İsrail Başbakanlık Ofisi: İran'ın 13 Haziran'dan bu yana süren misillemelerinde 370 balistik füze karşılandı, 30 noktaya isabet alındı

İran'dan atılan bir füzenin İsrail'de ABD Büyükelçiliğine bağlı Tel Aviv'deki bir şubede hafif hasara neden olduğu bildirildi

İran'da, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'a çalışmakla suçlanan bir kişinin idam edildiği bildirildi.

10.43 İsrail ordusu: Yemen'den fırlatılan füze İsrail dışına düştü

İsrail ordusu, Yemen'den gönderilen bir füzenin İsrail topraklarına girmeden önce düştüğünü duyurdu.

IKBY'deki ABD'ye ait hava savunma sistemlerinin İran'a ait İHA'yı düşürdüğü iddiası!

Irak yerel güvenlik kaynakları, sabah saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde ABD'ye ait hava savunma sistemlerinin İran'a ait olduğu tahmin edilen bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü bildirdi. Adı açıklanmayan kaynak, "ABD'ye ait hava savunma sistemleri, başkonsolosluk yakınından geçen İHA'yı vurarak düşürdü. İHA, Selahaddin ilçesi yakınlarında yapım aşamasında olan bir konut kompleksinin içine düştü" dedi.

İran'ın gece düzenlediği misilleme saldırılarında İsrail'de ölenlerin sayısının 8'e yükseldiği belirtildi

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'ın İsrail'de "sivilleri hedef aldığını ve bunun bedelini Tahran sakinlerinin yakında ödeyeceğini" belirtti

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran yakınlarında hava savunma birliklerini ve bir fırlatma rampasını hedef aldığını duyurdu.

İran'dan İsrail'e son füze saldırısında hava savunma sistemlerini aşan füzelerden bazıları Tel Aviv ve çevresine isabet etti, saldırılarda 5 kişi öldü.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşımda İran'ın başkenti Tahran'da yaşayanları tehdit etti. Katz, İsrail'in dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e işaret ederek İran'ı, İsrail'i saldırılarını sürdürmekten caydırmak için İsrail'deki sivilleri hedef almakla suçladı. Katz, "Tahran halkı bunun bedelini ödeyecek, hem de çok yakında" ifadelerini kullandı.

İran devlet haber ajansı IRNA'nın haberine göre, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Nükleer silah geliştirmek gibi bir niyetimiz yok" açıklamasında bulundu. Nükleer enerji ve araştırmanın hakları olduğunu ve kimsenin bunu ellerinden almasına izin vermeyeceklerini belirten Pezeşkiyan, "Savaş peşinde değiliz, savaşı başlatmadık da" diye konuştu.

06.33 İran'ın İsrail'e fırlattığı balistik füzelerden bazıları, Tel Aviv kentindeki binalara isabet etti. Bazı İsrailliler, saldırılar nedeniyle evlerine giremedi.

06.16 İran, İsrail'in saldırılarına karşılık yeniden balistik füze operasyonlarına başladı. İran'dan ateşlenen füzeler, Batı Şeria'nın Ramallah kenti semalarında görüntülendi.

05.18 İran'dan İsrail'e son füze saldırısında hava savunma sistemlerini aşan füzelerden bazıları Tel Aviv ve çevresine isabet etti.

04.39 İran, İsrail'in saldırılarına karşılık yeniden balistik füze operasyonlarına başladı.

04.17 İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e doğru füze ateşlendiğini tespit ettiğini duyurdu.

04.06 İsrail ordusu, ülkedeki herkese yönelik muhtemel İran saldırısına karşı sığınakların yakınında durulması talimatını yineledi.

03.40 İran'ın İsrail'e yönelik düzenlediği misilleme saldırılarında ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

03.04 ABD Başkanı Donald Trump, İran ile İsrail arasında tırmanan çatışmalara ilişkin, "Bence artık bir anlaşmanın zamanı geldi ve ne olacağını göreceğiz. Ama bazen işleri kendi aralarında halletmeleri gerekiyor." dedi.

02.18 İran'ın düzenlediği füze saldırısında 7 kişinin öldüğü en az 100 kişinin yaralandığı İsrail'in başkenti Tel Aviv'in güneyindeki Bat Yam Belediye Başkanı Tzivika Brot, İran füzesi nedeniyle hasar gören 75'ten fazla binadan 22'sinin "acil olarak" yıkılacağını belirtti.

02.07 İsrail İnovasyon, Bilim ve Teknoloji Bakanı Gila Gamliel, ülkesinin İran'a saldırıları devam ederken "seneye özgür Tahran'da" ifadelerini kullandığı video paylaşarak, İran'a saldırılarla rejim değişikliği imasında bulundu.

01.49 İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'ı hedef alan son saldırılarda ülkenin silah üretim tesislerinin ve karadan karaya füze altyapısının vurulduğu bildirildi.

01.39 İran'ın İsrail'e fırlattığı balistik füzelerden bazıları, güneydeki Kiryat Gat kentine isabet etti. Saldırı sonucu kentteki bazı bina ve araçlarda hasar oluştu.

01.33 İsrail ile İran arasında devam eden çatışmalardan dolayı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) hastanelerin teyakkuza geçirildiği bildirildi.

01.23 İsrail'in, İran'dan gelen balistik füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşı uluslararası destek talep ettiği bildirildi.

01.18 İran güvenlik güçleri, başkent Tahran'da İsrail ajanlarının dron üretim atölyesini tespit etti.

01.09 İsrail ordusu, İran'ın orta kesimindeki karadan karaya füze üslerine yönelik yeni saldırılar başlattığını açıkladı.

01.05 İran, İsrail'in Natanz ve Parçin'deki saldırılarının hava savunma sistemleri tarafından püskürtüldüğünü duyurdu.

00.53 İsrail, İran'ın başkenti Tahran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı.

00.37 İsrail ordusu, İran'dan gelecek saldırılar nedeniyle halka sığınakların yakınından ayrılmama talimatı verdi.

00.30 Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İran'ın Filistin davasına verdiği desteği takdir ederek, İsrail'in süren saldırganlığına karşı İran'a destek verdiklerini açıkladı

00.10 İsrail'in, İran'dan misilleme gelmesi ihtimaline karşılık dünyadaki bazı diplomatik misyonlarını kapatmaya karar verdiği iddia edildi.

00.06 İran Sağlık Bakanlığı, İsrail'in düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 224'e, yaralıların sayısının ise bin 481'e yükseldiğini açıkladı.

- İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 16 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.