8 Aralık 2025 Pazartesi
Dünya

Soykırımcı Netanyahu'dan işgal yüzsüzlüğü... ''Suriye'den çıkmayacağız''

Soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun Suriye'nin güneyinde işgal ettiği topraklardan çekilmeyeceğini söyledi.

AA8 Aralık 2025 Pazartesi 01:37 - Güncelleme:
Soykırımcı Başbakan Netanyahu, İsrail büyükelçileri, misyon şefleri ve Dışişleri Bakanlığı yöneticilerinin katıldığı konferansta yaptığı konuşmada, Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından işgal ettikleri bölgelerden çıkmayacaklarını yineledi.

Baas rejiminin devrilmesinin hemen ardından Suriye'nin güneyinde işgal ettiği Cebel eş-Şeyh Dağı (Hermon Dağı) ile 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepelerine bitişik tampon bölgeye ilişkin soykırımcı Netanyahu, "Bu varlıkları korumak istiyoruz." dedi.

Soykırımcı Netanyahu, Şam yönetimi ile Suriye'nin güneyinin silahsızlandırılmasını ve Dürzilere "sahip çıkabilmelerini" sağlayacak bir anlaşmaya varabileceklerini umduklarını savundu.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, soykırımcı İsrail Suriye topraklarından geri çekilene kadar bu ülkeyle bir anlaşma olmayacağını duyurmuştu.

Soykırımcı İsrail'in Suriye topraklarından çekilmesi konusunun değişmez kırmızı çizgileri olduğunu kaydeden Şeybani, "İsrail, Suriye topraklarından çekilmeden bir anlaşma olmayacak. Hem Suriye hem de İsrail taraflarını dikkate alacak, ikili, adil ve hakkaniyetli bir yaklaşım olmalıdır." ifadelerini kullanmıştı.

ABD'nin arabuluculuğunda, soykırımcı İsrail ile Suriye arasında yeni bir güvenlik anlaşması imzalanması için müzakereler yapılsa da bir sonuç alınamamıştı.

Suriye'den İsrail ile anlaşma mesajı

SOYKIRIMCI İSRAİL'İN SURİYE'YE SALDIRILARI VE İŞGALİ

Suriye'de 27 Kasım 2024'te şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık 2024'te 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı, soykırımcı İsrail ordusunun Suriye'ye saldırıları arttı.

Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan soykırımcı İsrail ordusu, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren soykırımcı İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

Soykırımcı İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. Soykırımcı İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

