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Dünya

Soykırımcı Netanyahu'dan Lübnan işgali için rest: Ne kadar gerekirse o kadar kalacağız

Soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kardeşi Yonatan Netanyahu için düzenlenen anma töreninde Lübnan'ın güneyindeki işgali sürdüreceklerini ve İran'ın nükleer silah sahibi olamayacağını iddia etti. İran-ABD arasındaki İslamabad Mutabakatı'na rağmen İsrail'in geri adım atmayacağı mesajı veren Netanyahu'nun açıklamaları bölgedeki gerilimi tırmandırdı.

AA21 Haziran 2026 Pazar 21:07 - Güncelleme:
Soykırımcı Netanyahu'dan Lübnan işgali için rest: Ne kadar gerekirse o kadar kalacağız
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Soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, öldürülen kardeşi Yonatan Netanyahu için düzenlenen anma töreninde hem İran'a hem Lübnan'a yönelik sert mesajlar verdi. İran ile ABD arasında imzalanan İslamabad Mutabakatı'nın Lübnan'daki ateşkesi de kapsamasına rağmen soykırımcı Netanyahu, işgal altındaki bölgelerden çekilmeyi reddetti.

SOYKIRIMCI NETANYAHU'DAN İŞGAL ISRARI

Soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'ın güneyindeki işgali "ne kadar gerekirse o kadar" sürdüreceklerini ileri sürdü.

Soykırımcı Netanyahu, 1976'da 248 yolcuyla Uganda'daki Entebbe Havalimanına kaçırılan bir uçaktaki İsrailli rehineleri kurtarmak için gerçekleştirilen operasyonda öldürülen kardeşi Yonatan Netanyahu için düzenlenen törende konuştu.

İran'a 2 büyük saldırı gerçekleştirdiklerini ve bunlar olmasa İran'ın nükleer silaha sahip olacağını öne süren soykırımcı Netanyahu, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde "ne kadar gerekirse o kadar" kalacaklarını ve hiçbir şeyin bu kararı değiştiremeyeceğini iddia etti.

İRAN'IN NÜKLEER SİLAHINA İZİN VERMEYECEĞİ İDDİASINI YİNELEDİ

Soykırımcı Netanyahu, daha önce de birçok kez dile getirdiği, kendisi İsrail Başbakanı olduğu sürece İran'ın nükleer silah sahibi olamayacağı iddiasını yineledi.

İran ile ABD arasındaki 14 maddelik İslamabad Mutabakatı'nın Lübnan dahil olmak üzere savaşın tüm cephelerde sona erdirilmesini içermesi İsrail'de tepki ile karşılanmıştı.

İŞGALCİ İSRAİL LÜBNAN'DAKİ SALDIRILARI DURDURMADI

İsrailli yetkililer, Lübnan'da işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini açıklarken, İsrail ordusu ülkeye yönelik saldırılarını sürdürmüştü.

Soykırımcı İsrail ordusunun saldırılarının yoğunlaşmasının ardından 19 Haziran'da Lübnan ile yeni bir ateşkesin yürürlüğe girdiği ileri sürülmesine rağmen saldırılar devam etmiş, dün İsrail basını soykırımcı Netanyahu'nun İsrail ordusuna Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıları durdurması yönünde talimat verdiğini kaydetmişti.

İranlı yetkililer, Lübnan'da ateşkesin, ABD ile yapılan görüşmelerin en önemli şartlarından biri olduğuna işaret ediyor.

  • Netanyahu
  • Lübnan işgali
  • İsrail İran
  • İslamabad Mutabakatı
  • Lübnan ateşkes

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