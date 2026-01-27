İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ocak 2026 Salı / 9 Saban 1447
Dünya

Soykırımcı Netanyahu'dan sosyal medya savaşı çağrısı... ''Yeni araçlar geliştiriyoruz''

Soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, daha önce yaptığı gibi sosyal medya hakkında bir kez daha yeni 'savaş alanı' nitelemesi yaparak bu alandaki savaşı kazanmak için yeni araçlar geliştirdiklerini söyledi.

AA27 Ocak 2026 Salı 00:23 - Güncelleme:
Soykırımcı Netanyahu, İsrail'de düzenlenen "Uluslararası Antisemitizmle Mücadele Konferansı" başlıklı programda yaptığı konuşmada, sadece kendileri için değil Batı'yı korumak için de savaştıklarını iddia etti.

Sosyal medyanın yeni savaş alanı olduğunu ve bu konuda kendi silahlarını geliştirdiklerini ileri süren soykırımcı Netanyahu, "Oyuna geç kaldık, ama bu savaşı da kazanacağız. Çünkü burada savaşmak için araçlar geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

"Antisemitizmin tüm ana akım medyaya nüfuz ettiğini ve hükümetlerin İslamcı seçmenleriyle karşı karşıya gelmemek için buna karşı dik duramadığını" savunan soykırımcı Netanyahu, provakatif bir çağrı yaparak "Genç Yahudilere sesleniyorum. Ayağa kalkın, savaşın." dedi.

"Batı Avrupa ve Amerika'daki tüm ülkelerin, Batı'yı yok etmek ideolojisine sahip insanlar tarafından istila edildiğini" ileri süren soykırımcı Netanyahu, İsrail'in Batı ülkelerini savunduğunu iddia ederek "radikal Müslümanların Yahudilere karşı dünya savaşı başlatmak istediğini ve İsrail ortadan kaldırılırsa Avrupa'nın işgali önünde engel kalmayacağını" öne sürdü.

Soykırımcı Netanyahu, "İran'ın liderlik ettiği radikal Şii ekseni engellediklerini şimdi ise karşılarında radikal Sünni eksen Müslüman Kardeşler olduğunu" savundu.

