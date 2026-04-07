Katil Netanyahu'dan Trump'a ateşkes engeli: Büyük riskler taşıyor

Soykırımcı İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'ta İran'a yönelik düzenledikleri saldırıların ardından başlayan savaş 39. gününde karşılıklı misillemeler ve saldırı tehditleriyle devam ediyor.

İsrail-ABD hattında İran meselesi yeni bir boyut kazandı. soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde Tahran yönetimiyle ateşkes yapılmaması yönünde açık bir talepte bulunduğu iddia edildi. İran'a tanınan sürenin uzatılmasıyla birlikte bölgedeki diplomatik trafik yoğunlaştı.

SOYKIRIMCI NETANYAHU'DAN TRUMP'A KRİTİK UYARI: ATEŞKES BÜYÜK RİSK TAŞIYOR

Soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'tan Tahran yönetimiyle "savaşın bu aşamasında" bir ateşkes anlaşması imzalamamasını istediği ileri sürüldü.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun üst düzey bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde, soykırımcı Netanyahu'nun dün telefon görüşmesi yaptığı Trump'a İran'la yapılacak bir ateşkes anlaşmasının "büyük riskler taşıdığını" söylediği iddia edildi.

TRUMP'IN İRAN'A CEVABI: ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ URANYUMU TESLİM EDİN

Üst düzey İsrailli yetkiliye göre, Trump soykırımcı Netanyahu'ya cevaben ABD'nin taleplerini kabul etmeleri halinde İran'la bir ateşkesin mümkün olabileceğini, ancak Tahran yönetiminin elindeki zenginleştirilmiş uranyumun tamamını teslim etmeyi ve uranyum zenginleştirmekten vazgeçmeyi kabul etmeyeceğini söyledi.

Soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump ile dün bir telefon görüşmesi yaptığını açıklamıştı.

48 SAATLİK SÜRE 8 NİSAN'A UZATILDI

ABD merkezli Axios haber platformu, ABD, İran ve bölgesel arabulucuların kalıcı bir anlaşma için müzakerelerin yürütülmesi amacıyla 45 günlük bir ateşkese ilişkin şartları görüştüğünü iddia etmişti.

Trump, Tahran yönetimine anlaşma yapmak için 48 saatlik süre tanışmış, dün ise bu süreyi 8 Nisan'a kadar uzattığını duyurmuştu.

İŞTE ABD/İSRAİL-İRAN SAVAŞINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:

00.37 ABD medyası: Gece saatlerinde Kuveyt'teki Ali el-Salim Hava Üssü'ne düzenlenen İran menşeli bir İHA saldırısında 15 Amerikan askeri yaralandı

23.59 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'tan Tahran yönetimiyle "savaşın bu aşamasında" bir ateşkes anlaşması imzalamamasını istediği ileri sürüldü.

23.57 Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde ve İsrail'in kuzeyinde İsrail ordusuna yönelik 52 roket ve İHA saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

23.46 Kuveyt Savunma Bakanlığı, son 24 saatte ülkenin İran kaynaklı 16 füze ve 46 insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığını bildirdi.

23.26 ABD Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin iyi gittiğini ancak verdiği sürede bir anlaşma sağlanmaması halinde elektrik santrallerini ve köprüleri hedef alarak ülkenin sivil altyapısını çökerteceğini belirtti.