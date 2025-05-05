İSTANBUL 28°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mayıs 2025 Salı / 9 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,5976
  • EURO
    43,7633
  • ALTIN
    4134.81
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Soykırımcı Netanyahu'ya boykot şoku... Koalisyon ortakları meclis oylamalarına katılmayacak
Dünya

Soykırımcı Netanyahu'ya boykot şoku... Koalisyon ortakları meclis oylamalarına katılmayacak

Soykırımcı İsrail'de koalisyon hükümetinin Ultra-Ortodoks partileri Şas ve Birleşik Tevrat Yahudiliği, Tevrat kurslarında (Yeşiva) eğitim alan Haredilerin askerlikten muaf tutulmasına ilişkin yasal düzenleme yapılmaması nedeniyle meclis oylamalarını boykot etme kararı aldı.

AA5 Mayıs 2025 Pazartesi 23:56 - Güncelleme:
Soykırımcı Netanyahu'ya boykot şoku... Koalisyon ortakları meclis oylamalarına katılmayacak
ABONE OL

The Times of Israel gazetesinin haberinde, Şas ve Birleşik Tevrat Yahudiliği partilerinin çarşamba gününden itibaren meclis oylamalarını boykot etme kararını hayata geçireceği bildirildi.

Şas ve Birleşik Tevrat Yahudiliği partilerinin soykırımcı İsrail Meclisindeki koalisyon sözcüsü Ofir Katz'a, çarşamba günü yapılacak genel kurul oturumunda tasarıları boykot etme konusunda birlikte hareket edeceklerini bildirdiği kaydedildi.

Haredi haber sitesi Kikar Hashabat'a konuşan Birleşik Tevrat Yahudiliği milletvekili Yaakov Asher, 27 Temmuz'da sona erecek yasama döneminin sonuna kadar Yelşiva öğrencilerini askerlikten muaf tutan yasanın geçirilmemesi halinde partisinin hükümette yer almayacağını duyurdu.

Hükümete 2025 devlet bütçesinin geçirilmesi konusunda esneklik gösterdiklerini ve Haredi öğrencileri askerlikten muaf tutacak yasal düzenleme yapılması için zaman tanıdıklarını belirten Asher, daha fazla beklemeyeceklerini vurguladı.

Yasanın çarşamba günkü oturumda geçmemesi halinde "Böyle bir hükümette yer almakta çok büyük sorun yaşayacağız, nokta." ifadesini kullanan Asher, Haredileri "sabıkalı" bireylere dönüştüren bir hükümetin parçası olmayacaklarını aktardı.

Güvenlik kabinesinde onaylanan Gazze'de işgalin genişletilmesi ve saldırıların yoğunlaştırılması planları kapsamında yedek askerleri silah altına alma hazırlıklarının yürütüldüğü bildiriliyor.

Soykırımcı İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, Gazze Şeridi'ne başlatacakları kapsamlı saldırılar için ordunun "Harediler de dahil olmak üzere toplumun tüm kesimlerini silah altına almak için çalışacağını" aktardı.

ŞAS LİDERİ, DAHA ÖNCE DE HÜKÜMETİ DEVİRMEKLE TEHDİT ETMİŞTİ

Soykırımcı İsrail'de Ultra Ortodoks (Haredi) Şas Partisi lideri Arye Deri, 29 Ocak'ta, Haredilerin askerlikten muaf tutulmasına ilişkin yasal düzenlemenin Meclisten geçirilmemesi halinde soykırımcı Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümeti devirme tehdidinde bulunmuştu.

Deri, Yeşivalarda eğitim alan Haredilerin askerlikten muaf tutulmasına ilişkin yasal düzenleme için soykırımcı Netanyahu'ya 2 ay süre tanımıştı.

HAREDİLERİN ASKERLİKTEN MUAF TUTULMASI TARTIŞMASI

Soykırımcı İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran'da Haredi erkeklerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağının bulunmadığına ve askerliğe uygun olanların göreve alınması gerektiğine karar vermişti.

Savunma Bakanı Yisrael Katz, 15 Kasım'da ordunun 7 bin Harediyi askere çağırma kararını onaylamıştı.

Soykırımcı İsrail ordusu, ocak ayında, verilen emirler doğrultusunda çağrıldığı halde askere gitmemekte direnen Harediler'e cezai işlem başlatılacağını duyurmuştu.

Ultra Ortodoks Yahudilik inanca sahip Harediler ise 26 yaşına kadar Tevrat kurslarında (Yeşiva) eğitim almaları halinde askerlikten muaf tutuluyordu.

Soykırımcı İsrail yasalarına göre, 18 yaşını geçen herkesin zorunlu askerlik hizmetini yapması gerekirken, Haredilerin askerlikten muaf tutulması yıllardır ülkede tartışılıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.