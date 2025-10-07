Soykırımcı Netanyahu'ya evinde protesto şoku... Esirlerin aileleri tepki gösterdi

İsrail merkezli Kanal 13'ün haberine göre esirlerin aileleri, Sukkot Bayramı nedeniyle soykırımcı Netanyahu'nun evinde dualar ederek tüm esirler serbest bırakılana kadar eylemlerinin süreceğini ve sessiz kalmayacaklarını belirtti.

Gazze'de ölen esirlerden Tal Haimi'nin kuzeni Udi Goren, Netanyahu'nun evinin önünde yaptığı açıklamada, "Sayın Başbakan, bugün her zamankinden daha açık bir şekilde görülüyor ki yapılması gereken tek şey (ABD Başkanı Donald) Trump'ın planına uygun bir anlaşma imzalamak; kaçırılan 48 askerin tamamını geri getirecek bir anlaşma." ifadelerini kullandı.

Mısır'da yayın yapan "Kahire el-İhbariyye" televizyon kanalı, Hamas ile İsrail heyetleri arasında "esir takasının yapılması için gerekli koşulların hazırlanması konusunda dolaylı görüşmelerin başladığını" bildirmişti.

Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda yapılan görüşmede Hamas heyetine Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye başkanlık ediyor.

HAMAS VE İSRAİL HEYETLERİ ARASINDAKİ MÜZAKERELER

ABD Başkanı Donald Trump, 29 Eylül'de İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'de ateşkesi içeren 20 maddelik bir plan açıklamıştı.

Hamas ve İsrail heyetlerinin önceki gün esir takası ve Gazze'de ateşkes için Mısır'a ulaştığı açıklanmıştı.

Hamas 3 Ekim'de ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini belirtmişti.

Trump, "Hamas tarafından yapılan açıklamaya dayanarak, onların kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze'ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim." demişti.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada ise Tel Aviv yönetiminin Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması için planın ilk aşamasını uygulamaya hazırlandığı bildirilmişti.

