İsrail siyasetinde ABD-İran mutabakatı derin çatlaklar yarattı. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Lübnan'daki saldırıların sona erdirilmesini öngören anlaşmaya sert biçimde karşı çıktı ve soykırımcı Başbakan Netanyahu'yu Washington'ın baskısına boyun eğmemesi konusunda açıkça uyardı. Ben-Gvir'in Yahudi Gücü Partisi'nin meclis grup toplantısında dile getirdiği ifadeler, hem İsrail iç siyasetinde hem de uluslararası arenada büyük yankı uyandırdı.

BEN-GVİR'DEN SOYKIRIMCI NETANYAHU'YA: ABD-İRAN MUTABAKATINI REDDET

Aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi'nin meclisteki haftalık grup toplantısında konuşan Ben-Gvir, soykırımcı İsrail ordusunun Lübnan'a saldırıları sona erdirmesini de içeren ABD-İran mutabakatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ben-Gvir, Lübnan'da "zayıf ateşkesler" yerine saldırıların sürdürülmesini isteyerek "Eğer İsrail güvende değilse, Beyrut da Beyt Hanun gibi görünür." ifadelerini kullandı.

VANCE'İN ELEŞTİRİSİNE BEN-GVİR'DEN SERT YANIT

ABD-İran ateşkes anlaşmasına tepki göstermesinin ardından ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in kendisini doğrudan hedef almasına değinen Ben-Gvir, geçmişte Washington yönetiminin yanlarında olmadığı durumlarda bile İsrail'in "zafer kazandığını" iddia etti.

Soykırımcı Netanyahu'nun Washington'ın telkinlerine karşı durması gerektiğini savunan Bakan Ben-Gvir, "Netanyahu, Başkan Trump'a gitmeli, onu kucaklamalı ve 'Başkan Trump, teşekkür ederiz ancak ne yapabiliriz, bu anlaşmayı uygulayamayız.' demesi gerektiğini kaydetti.

"BİN LÜBNANLI ANNENİN GÖZYAŞI DÖKSE BİLE DEVAM ETMELİYİZ"

ABD ile ilişkilere değer verdiklerini ancak kendisi için "kırmızı çizginin" soykırımcı İsrail askerleri ve sivilleri olduğunu iddia eden aşırı sağcı Bakan, saldırıların devam etmesi gerektiği yönündeki agresif tutumunu şu sözlerle sürdürdü:

"Benim duruşum nettir. Bin Lübnanlı annenin gözyaşı dökmesi gerekse bile, tek bir İsrailli annenin gözyaşı dökmesine tahammül edemeyiz. Bu yüzden devam etmek zorundayız."