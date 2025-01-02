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Dünya

Soykırımcı orduda sular durulmuyor: 38 İsrailli asker intihar etti

İşgalci İsrail ordusunda 2023 ve 2024 yıllarında toplam 38 asker intihar etti.

IHA2 Ocak 2025 Perşembe 14:08 - Güncelleme:
Soykırımcı orduda sular durulmuyor: 38 İsrailli asker intihar etti
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İsrail'de psikolojik sorunlar yaşayan askerler intihar ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), intihar eden asker sayısında artış yaşandığını duyurdu. Açıklanan verilerine göre Gazze'ye 7'si saldırıların başladığı 7 Ekim tarihinden itibaren olmak üzere 2023 yılında toplam 17 asker, 2024'te ise 21 asker yaşamına son verdi. Orduda 2022'de 14, 2021'de ise 11 intihar vakasının kayıtlara geçtiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde ve Lübnan'da yaşanan çatışmalar nedeniyle 2023 ve 2024, son on yıllarda can kaybı sayısının en yüksek olduğu dönem oldu. IDF tarafından yapılan açıklamada, 2023'te 512'si operasyon sırasında olmak üzere toplam 558 askerin öldüğü ifade edildi. 2024'te ise 295'i operasyonlar sırasında toplam 363 asker öldü. IDF, 7 Ekim'den bu yana 891 askerin öldüğünü, bunlardan 37'sinin İsrail'in kuzeyine yapılan saldırılarda, 50'sinin Lübnan'daki çatışmalarda öldüğünü belirtti.

  • İsrail Savunma Kuvvetleri
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  • gazze
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