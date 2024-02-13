İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Şubat 2024 Salı / 4 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,7296
  • EURO
    33,1186
  • ALTIN
    1994.93
  • BIST100
    9174.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Soykırımcı ordudan bir binbaşı öldürüldü! İsrail basını duyurdu
Dünya

Soykırımcı ordudan bir binbaşı öldürüldü! İsrail basını duyurdu

İsrail basını, Gazze'deki çatışmalar esansında soykırımcı ordudan Binbaşı Nateniel Kobe'nin öldürüldüğünü duyurdu. Öte yandan işgal ordusunun verilerine göre bugüne kadar Gaazze'de toplam 566 İsrail askeri öldü.

AA13 Şubat 2024 Salı 00:12 - Güncelleme:
Soykırımcı ordudan bir binbaşı öldürüldü! İsrail basını duyurdu
ABONE OL

İsrail basını, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda binbaşı rütbesinde bir askerin öldürüldüğünü yazdı.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, İsrail ordusunun 630. Tabur B Bölüğü Komutanı (Yedek asker) Binbaşı Netaniel Kobe'nin Gazze'deki çatışmalarda öldürüldüğü belirtildi.

YAS TUTTULAR

Haberde, Kobe'nin yaşadığı Hayfa kentinin Kiryat Şmone mahallesinde yas tutulduğu belirtildi.

Öte yandan, İsrail ordusundan Binbaşı Kobe'nin Gazze'de öldürülmesine ilişkin açıklama yapılmadı.

TOPLAM 566 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusu verilerine göre, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 229'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 566 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'de yayın yapan Kanal 7'nin haberinde de İsrail ordusunun Güney Komutanlığına bağlı "Gazze Tümeni'ndeki" 630. Yedek Taburunun, İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta sürdürdüğü kara saldırılarına katıldığı duyurulmuştu.

Han Yunus'ta 10 İsrail askeri öldürdü

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.