Soykırımcı, ramazanın ilk günü Mescid-i Aksa'ya gelecek Filistinlilere yine kısıtlama getirdi

Filistin'e bağlı Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada, "Binlerce Batı Şeria sakini Kalendiya kontrol noktasında toplandı, işgal makamları 10 bin kişilik kota dolduğu gerekçesiyle onları Kudüs'e almayı reddetti." ifadelerine yer verildi.

Tel Aviv yönetimi, ramazanın ilk cumasında Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişine yönelik kısıtlamaları sıkılaştırırken binlerce Filistinli sabahın erken saatlerinden itibaren Aksa'ya ulaşmak için Kudüs'ü çevreleyen askeri kontrol noktalarında toplandı.

Askeri kontrol noktalarında çok sayıda Filistinlinin geri çevrildiği ve Kudüs'e geçişine izin verilmediği aktarıldı.

İsrail engeline takılan Filistinlilerin bazılarının, Tel Aviv yönetiminden geçiş için önceden izin aldığı, buna rağmen kontrol noktalarından geri çevrildikleri belirtildi.

- İSRAİL KISITLAMA UYGULAYACAĞINI DUYURMUŞTU

İsrail, ramazan boyunca işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da önceki senelerde olduğu gibi kısıtlamalar uygulayacağını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'dan cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya sadece 50 yaş üstü kadınlar ve 55 yaş üstü erkekler ile birinci derece akrabaları eşliğinde 12 yaş altı çocukların gelişine izin verileceği, sayının 10 bin ile sınırlı tutulacağı kaydedilmişti.

Tel Aviv yönetiminin izin verdiği Filistinlilerin geçişinin, güneyde Beytüllahim ile Kudüs arasındaki 300 numaralı kontrol noktası ve kuzeydeki Kalendiya kontrol noktasından sağlanacağı açıklanmıştı.