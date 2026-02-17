Soykırımcı suçlusu trafik kazasında öldü

Bosna Hersek'in Kladanj şehrinde dün meydana gelen bir kazada, aracıyla nehre uçan bir sürücü hayatını kaybetti. Kazada ölen sürücünün, Srebrenitsa soykırımındaki rolü nedeniyle beş yıl hapis cezası almış bir savaş suçlusu olan Ostoja Stanisic olduğu tespit edildi.

Bosna Hersek Mahkemesi, Stanisic'i Zvornik Tugayı 6. Tabur Komutanı sıfatıyla Boşnak sivillerin Srebrenitsa'nın Birleşmiş Milletler (BM) tarafından güvenli bölge ilan edilen kesiminden zorla çıkarılması planının uygulanmasında rol almaktan suçlu bulmuştu. Mahkeme, Stanisic'in aralarında Srebrenitsa Soykırımı'nın başlıca suçluları Radovan Karadzic ve Ratko Mladiç'in de bulunduğu Sırp Cumhuriyeti ordu ve polis mensuplarına bilinçli bir şekilde yardım ettiğine hükmetmişti

Stanisic denetimindeki 6. Tabur mensuplarının, binlerce Müslüman erkek ve çocuğun katledildiği Srebrenitsa'dan getirilen esirleri kabul ettikleri ve güvenliğin sağlanmasında rol aldıkları tespit edilmişti. Stanisic komutasında bu esirlerin Zvornik'teki bir köy okulunda temel ihtiyaçlarından yoksun bir şekilde tutuldukları, darp edildikleri ve en az 20'sinin öldürüldüğü tespit edilmişti.

Stanisic, soykırımdaki rolü nedeniyle önce 11 yıl hapis cezasına çarptırılmış ancak yenilenen yargılama sonucunda 2018 yılında kendisine 5 yıl hapis cezası verilmişti.

Bosna Hersek'te 1992-1995 yılları arasındaki savaş sırasında Bosnalı Sırp güçlerinin kuşatma altında tuttuğu kentlerden biri olan Srebrenitsa, BM tarafından güvenli bölge ilan edilmiş olmasına rağmen Ratko Mladiç komutasındaki Sırp güçleri tarafından 11 Temmuz 1995'te işgal edilmişti. Sırp kuvvetleri, Srebrenitsa'da aralarında çocukların da bulunduğu en az 8 bin 372 erkeği katletmişti.