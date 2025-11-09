İSTANBUL 23°C / 14°C
Dünya

Soykırımcı ve işgalciler Filistinlilere saldırdı: 2 yaralı

Soykırımcı İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırıları sonucu 2 Filistinli yaralandı.

AA9 Kasım 2025 Pazar 19:02 - Güncelleme:
Soykırımcı ve işgalciler Filistinlilere saldırdı: 2 yaralı
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamalara göre, El Halil yakınlarındaki Mesafir Yatta bölgesinde saldırgan İsrailliler 18 yaşındaki bir genci darbetti. Yaralı Filistinli hastaneye kaldırıldı.

Kudüs'ün kuzeyindeki Er-Ram kasabasında ise Ayrım (Utanç) Duvarına tırmanmaya çalışan bir gence soykırımcı İsrail askerleri ateş açtı. Göğsünden ve omuzundan yaralanan 21 yaşındaki Filistinli hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, soykırımcı İsrail askerleri Selfit kentinin batısındaki Burukin kasabasında Filistinli bir esire ait evi yıktı.

Burukin Belediye Başkanı Faid Sabra AA'ya yaptığı açıklamada, soykırımcı İsrail güçlerinin bir buldozerle kasabaya baskın düzenleyip, İsrail hapishanesindeki Filistinli Mahir Züheyr Semara'nın evini yıktığını söyledi.

Sabra, soykırımcı İsrail ordusunun, 23 Ekim'de de Semara'nın babasının evini yıktığını kaydetti.

Soykırımcı İsrail ordusunun, 8 Ekim 2023 sonrasında Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik saldırı ve ihlallerinde artış yaşanıyor. Bu süre zarfında gerçekleşen saldırılarda çok sayıda Filistinli hayatını kaybederken 83 ev de yıkıldı.

