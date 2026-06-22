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Dünya

Soykırımcı yine kendini nimetten saydı: Tahran yönetiminin düşüşüne zemin hazırladık

Soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a yönelik saldırılarla nükleer altyapıyı tahrip ettiklerini, bilim insanlarını öldürdüklerini ve Tahran yönetiminin gelecekteki düşüşüne zemin hazırladıklarını ileri sürdü. Soykırımcı Netanyahu, Gazze, Suriye ve Lübnan'daki işgal sahalarından çekilmeyeceklerini de savundu.

AA22 Haziran 2026 Pazartesi 01:28 - Güncelleme:
Soykırımcı yine kendini nimetten saydı: Tahran yönetiminin düşüşüne zemin hazırladık
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Soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yahudi Haber Sendikası'nın Uluslararası Politika Zirvesi'nde yaptığı konuşmada İran'a yönelik operasyonlarla ilgili dikkat çeken iddialarda bulundu. ABD Başkanı Trump ile yaşanan gerilime rağmen bağımsızlık vurgusu yapan soykırımcı Netanyahu, İsrail'in güvenlik doktrinini değiştirdiğini açıkladı. Soykırımcı İsrail Başbakanı, Gazze'den Suriye'ye, Lübnan'dan İran'a uzanan geniş bir coğrafyada askeri operasyonların sonuçlarını savundu.

SOYKIRIMCI NETANYAHU'DAN TRUMP'A BAĞIMSIZLIK MESAJI

İsrail'de İran konusunda belirlediği hedeflere ulaşamamakla eleştirilen soykırımcı Başbakan Binyamin Netanyahu, düzenledikleri saldırılarla Tahran yönetiminin düşüşüne zemin hazırladıklarını ileri sürdü.

Yahudi Haber Sendikasının (JNS) Uluslararası Politika Zirvesi'nde konuşan soykırımcı Netanyahu, kendisine Lübnan konusunda sert eleştiriler yönelten ABD Başkanı Donald Trump ile ilişkilerine, İran ve Lübnan'a yönelik saldırılarına değindi.

Soykırımcı Netanyahu, kendisinin ve Trump'ın bağımsız ülkelerin liderleri olduklarını belirterek, "Kendi çıkarlarımızı savunuyoruz. Ben İsrail'in çıkarlarını ve güvenliğini savunuyorum." dedi.

İRAN'IN NÜKLEER ALTYAPISINI TAHRİP İDDİASI

İran'a yönelik saldırılarla "varoluşsal bir tehdidi" ortadan kaldırdıkları iddiasını tekrar dile getiren soykırımcı Netanyahu, ABD ile düzenledikleri ortak saldırılarda İran'ın, nükleer altyapısını tahrip ettiklerini, bilim insanlarını öldürdüklerini, askeri ve ekonomik kapasitesine zarar verdiklerini ve Tahran yönetiminin gelecekteki düşüşüne zemin hazırladıklarını savundu.

Soykırımcı Netanyahu, "asıl zaferin İran halkının Tahran yönetimini kendi elleriyle devirmesi" olacağını ileri sürdü.

GAZZE, SURİYE VE LÜBNAN'DA İŞGALDEN GERİ ADIM YOK

Gazze, Suriye ve Lübnan'da işgal ettikleri alanlarda sözde "güvenli bölge" oluşturduklarını ifade eden soykırımcı İsrail Başbakanı, daha önce de belirttiği gibi "ne kadar gerekirse o kadar" süre buralardaki işgal sahalarından çekilmeyeceklerini savundu.

Soykırımcı Netanyahu, İsrail'in "güvenlik doktrinini değiştirdiklerini" belirterek "önce kendilerinin harekete geçerek saldırdığını" söyledi.

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