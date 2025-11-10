Soykırımcıdan akla ziyan tecavüz açıklaması... Netanyahu: Korkunç bir iftira

İsrail Meclisi'nde yapılan oturumda konuşan soykırımcı Netanyahu, Filistinli esire tecavüz görüntülerinin basına sızdırılmasıyla soykırımcı İsrail askerlerinin Nazilerle karşılaştırılmaya başladığını söyledi.

Soykırımcı Netanyahu, "düzmece" olduğunu ileri sürdüğü tecavüz görüntülerinin dünya çapında 100 milyondan fazla izlendiğini belirtti.

Tecavüz görüntülerini basına sızdırmak suçlamasıyla ev hapsine alınan eski Askeri Başsavcı Yifat Tomer-Yerushalmi'nin işgalci İsrail'in düşmanlarının eline malzeme verdiğini de iddia eden soykırımcı Netanyahu, uluslararası toplumdan toplama kampları kurdukları yönünde tepkiler aldıklarını aktardı.

SOYKIRIMCI NETANYAHU'DAN GAZZE VE LÜBNAN'A SALDIRILARI SÜRDÜRECEKLERİ ÇIKIŞI

Soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Meclisi genel kuruluna hitabında, Gazze Şeridi ve Lübnan'a varılan ateşkeslere rağmen saldırmaya devam edeceklerini söyledi.

Gazze ve Lübnan'a saldırılarla "ateşkesi demir yumrukla uygulayacaklarını" öne süren soykırımcı Netanyahu, İsrail için "savaşın" sona ermediğini Hamas'ı ve Gazze'yi kolay ya da zor yoldan tamamen silahsızlandıracaklarını ileri sürdü.

Soykırımcı İsrail yönetimi, 10 Ekim'de yürürlüğe girdiğinden bu yana Gazze'deki kırılgan ateşkesi bozma girişimlerini sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, işgalci İsrail'in 10 Ekim'den beri düzenlediği saldırılarda 241 Filistinli öldü, 619'u da yaralandı.

İşgalci İsrail, 27 Kasım 2024'te Lübnan'la varılan ateşkes anlaşmasını ihlal ederek ülkenin güney ve doğu bölgelerine hava saldırılarını sürdürüyor.

SDE TEİMAN'DAKİ TECAVÜZ GÖRÜNTÜLERİ YAYIMLANMIŞTI

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İsrail Askeri Savcılığının elinde askerlerin cinsel işkence yaparken Filistinli esirin etrafını sardığı ve gözaltı merkezindeki kameralardan saklamaya çalıştığı görüntüleri yayımlamıştı.

Askerler hakkında "işkence, sapkınlık, vücut bütünlüğünü bozma girişimi" gibi suçlardan soruşturma başlatılmış, 9 askerin gözaltına alındığı belirtilmişti.

Bu haberler üzerine Temmuz 2024'te aşırı sağcı bir grup, gözaltı merkezinin önünde toplanarak gösteri düzenlemişti.

Şüpheli askerlerin gözaltına alınacağı sırada, aralarında milletvekillerinin de bulunduğu aşırı sağcılar Sde Teiman askeri üssüne baskın gerçekleştirmişti.

Yargılanan İsrailli askerler hakkında hâlâ herhangi bir ceza açıklanmadı.