İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'da işgal ettiği alanlar dışında kalan Sur kentine başlattığı saldırılarda Hizbullah altyapısının hedef alındığını öne sürüldü.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Sur kent merkezi ile Maşuk, Hamadiye Şebriha ve Abbasiye beldelerini vurdu.

İsrail savaş uçakları ayrıca Sur'daki Hiram Hastanesi yakınında bulunan bir halk sağlık merkezini hedef aldı.

İsrail ordusu sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Sur kentine bağlı Hamadiye, Maşuk, Şebriha, Hoş ve Zakuk el-Mefdi beldelerine saldırı tehdidinde bulunmuştu.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde bir halk sağlık merkezine düzenlediği hava saldırısında 2'si hemşire 9 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinin merkezi ve çevresine hava saldırıları başlattığını duyurdu.

İsrail ordusu, Washington'daki görüşmelere ve ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırılar düzenledi.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal ettikleri Lübnan'ın güneyinde yasa dışı Yahudi yerleşim yerleri kurma planları olduğunu belirtti.

08.05 İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde yer alan Sur kentinin çevresindeki çok sayıda köy ve beldeye saldırı tehdidinde bulundu.

07.45 İsrail ordusunun, gece saatlerinden beri Lübnan'ın güneyindeki bazı beldeleri hava saldırılarıyla hedef aldığı bildirildi.

06.39 İsrail ordusu, ateşkese rağmen kara saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinde çıkan çatışmalarda bir askerinin öldüğünü açıkladı.

- İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI VE ATEŞKES

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyindeki birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında yaklaşık 2 bin 900 kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.