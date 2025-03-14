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Dünya

Soykırımcılar birbirine düştü! ''Şantaj ve tehdit'' çıkışı

'Gazze Kasabı' İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ı kendisine karşı kampanya yürütmekle suçladı.

AA14 Mart 2025 Cuma 07:28 - Güncelleme:
Soykırımcılar birbirine düştü! ''Şantaj ve tehdit'' çıkışı
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ı, 7 Ekim 2023'teki başarısızlığının ardından kurumda reform yapmak için gerekli kararların alınmasını engellemek için bir kampanya yürütmekle suçlarken, Şabak ise suçlamaları "tehlikeli" olarak nitelendirdi.

Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Netanyahu, son günlerde Bar'ın öncülüğünde medya yönlendirmesiyle kapsamlı bir şantaj kampanyası yürütüldüğünü belirtti.

Netanyahu, "Tek amaç, 7 Ekim'deki feci başarısızlığının ardından Şin-Bet'i yeniden yapılandırmak için gerekli kararları almamı engellemeye çalışmaktır." ifadelerini kullandı.

Başbakan Netanyahu, eski Şabak Direktörü Nadav Argaman'a atıfta bulunarak, şunları kaydetti:

"Bu akşam, İsrail demokrasisinde bir başka tehlikeli kırmızı çizgi aşıldı. İsrail tarihinde veya herhangi bir demokraside, eski bir gizli güvenlik teşkilatı başkanının görevdeki bir başbakanı canlı yayında şantajı ve tehdit etmesi gibi bir durum yaşanmamıştır."

Argaman, Kanal 12 televizyonuna yaptığı açıklamada, hukuka aykırı bir eylemde bulunması halinde Netanyahu hakkında bilgi ifşa edeceği tehdidinde bulunmuştu.

- ŞİN BET, NETANYAHU'NUN SUÇLAMALARINA KARŞI BAR'I SAVUNARAK, SUÇLAMALARIN "TEHLİKELİ" OLDUĞUNU İFADE ETTİ

Şin Bet'ten Netanyahu'nun suçlamalarına yönelik yapılan açıklamada, "Bunlar İsrail Devleti'ndeki ulusal bir örgütün başkanına yönelik tehlikeli iddialardır. Şin-Bet şefi Ronen Bar, tüm zamanını güvenlik meselelerine, kaçırılanları geri getirme çabalarına ve demokrasiyi korumaya ayırıyor. Bu konudaki diğer tüm açıklamalar asılsızdır." denildi.

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