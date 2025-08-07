ABD'nin uyguladığı gümrük vergileri her ülkeye karşı farklılık gösteriyor. ABD yönetimi yakın tutum sergilediği İsrail'e karşı gümrük vergisini yükselterek yüzde 15'e çıkardı. Yaşanan gelişme Tel Aviv yönetiminde soğuk duş etkisi yaratırken, İsrailli bazı yetkililer tarafından büyük tepki çekti.

İsrail basınından çevrilen habere göre; Üreticiler Birliği Başkanı Dr. Ron Tomer ve Washington'daki eski ekonomi lçisi Eran Nitzan, Anat Davidov ile yaptıkları görüşmede, Trump yönetiminin İsrail ihracatına uygulanan gümrük vergisini yüzde 15'e çıkarma kararını ve bunun İsrail ekonomisi üzerindeki etkisini ele aldılar.

Beyaz Saray, geçen hafta, Başkan Donald Trump tarafından desteklenen yeni tarife planının bir parçası olarak, İsrail mallarına uygulanan gümrük vergisi oranının %15'e çıkarılacağını duyurdu.

"HAYAL KIRIKLIĞI YARATAN BİR SONUÇ"

Üreticiler Birliği Başkanı Dr. Ron Tomer ve Washington'daki eski ekonomi elçisi Eran Nitzan , Anat Davidov ile görüşerek konuyu ele aldı. Nitzan "Bunu bizim başarısızlığımız olarak adlandıramam ama hayal kırıklığı yaratan bir sonuç. Müzakerelerin tüm aşamalarında yer aldım, elimizden gelenin en iyisini yaptık ama sonuç çok hayal kırıklığı yarattı" sözleriyle sitem etti.

ABD'YE TEPKİ GÖSTERDİ

Dr. Tomer. "Öncelikle mesele şu ki, İsrail'e uygulanan gümrük vergisi %10'dan %15'e çıkarılacak ve bu, Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılan mal ihracatının yaklaşık yarısına uygulanacak." ifadesini kullanarak tepki gösterdi.

TÜRKİYE'YE KARŞI AVANTAJIMIZI KAYBETTİK

Diğer ülkelere karşı mücadele de geriye düştüklerini dile getiren Natzan'dan dikkat çeken Türkiye yorumu geldi. Yaşanan gümrük vergisi artışından sonra Türkiye korkusu saran İsrailli yetkili, "Şimdi bir sorun var, çünkü gümrük vergilerinde Türkiye ile aynı oranlara sahibiz, onlara karşı sahip olduğumuz avantajı kaybettik, şimdi ikimiz de %15'lerdeyiz." sözlerini söyledi.