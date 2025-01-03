Soykırımcılar kana doymuyor! İsrailli vekillerden kan donduran Gazze talebi

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 455. gününde sürüyor.

İSRAİLLİ VEKİLLER, ORDUNUN GAZZE'NİN KUZEYİNE YÖNELİK SALDIRILARI ŞİDDETLENDİRMESİ GEREKTİĞİNİ SAVUNDU

İsrail Meclisi (Knesset) Dışişleri ve Güvenlik Komitesi üyesi 8 milletvekili, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde hedeflerine ulaşamadığını belirterek bölgenin kuzeyine yönelik saldırıların daha da şiddetlendirilmesini istedi.

Israel Hayom gazetesinin haberine göre, Savunma Bakanı Yisrael Katz'a gönderdikleri mektupla milletvekilleri, ordunun Filistinlileri Gazze'nin kuzeyinden tehcir etmesi, ardından bölgeyi kuşatarak gıda, yakıt ve temiz su kaynaklarını yok etmesi çağrısında bulundu.

Hamas'ın İsrail ordusunu tükettiği ve "kendini hızlı şekilde yeniden toparladığı" öne sürülen mektupta, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik mevcut saldırı planının değiştirilmesi ve bölgenin kuzeyinde, tartışmalı "Generaller Planı"nın uygulanması gerektiği öne sürüldü.

Mektupta ayrıca, Gazze'ye kara saldırılarını genişlettiği 27 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırı yöntemlerinin Hamas'ın yeniden toparlanmasına olanak sağladığı ve mevcut stratejinin kesin sonuca götürmeyen bir "yıpratma savaşına" yol açtığı savunuldu.

- İSRAİLLİ VEKİLLER, GAZZE'NİN KUZEYİNDEKİ TÜM GIDA VE ENERJİ KAYNAKLARININ İMHA EDİLMESİNİ İSTEDİ

İsrailli milletvekilleri, mektupta "Generaller Planı" uyarınca Gazze nüfusunun kuşatılması ve zorla göç ettirilmesi, bölgedeki yakıt ve güneş enerjisi tesisleri dahil olmak üzere tüm enerji kaynaklarının uzaktan imha edilmesi, gıda ve su kaynaklarının ortadan kaldırılması gerektiğini savundu.

Ayrıca, "kuşatma sırasında beyaz bayrakla teslim olmayan herkesin uzaktan yok edilmesi" ve söz konusu planın uygulanmasından sonra askerlerin kuşatma altına aldıkları bölgeleri kademeli işgal etmesi istendi.

Gazze'deki İsrail askerlerinin boşuna öldüğü iddia edilen mektupta, "Askerlerimizi sürekli olarak daha önce defalarca ele geçirdikleri mahalle ve sokaklara gönderiyoruz." ifadelerine yer verildi.

- İSRAİL'İN TARTIŞMALI "GENERALLER PLANI"

"Generaller Planı" adını taşıyan, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerin zorla göç ettirilmesini içeren plan, İsrail ordusu eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulmuştu.

Söz konusu plan, Filistinlileri tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılması, gıda, yakıt ve temiz su girmesine izin verilmemesini öngörüyor.

Plan ayrıca silahlı direnişçilerinse "ölüm ya da teslim olma" arasında tercihe zorlanması, bölgeyi terk etmeyen veya terk edemeyen Filistinlilere de "düşman unsur olarak muamele edilmesini" içeriyor.

İsrail ordusunun, sıkı kuşatma uyguladığı Gazze Şeridi'nin kuzeyi için sık sık "tahliye emri" yayımlayarak halkı göçe zorlamasının, "Generaller Planı" ile benzerliği dikkati çekiyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde 5 eve düzenlediği hava saldırıları sonucu biri gazeteci en az 11 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail Meclisi (Knesset) Dışişleri ve Güvenlik Komitesi üyesi 8 milletvekili, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde hedeflerine ulaşamadığını belirterek bölgenin kuzeyine yönelik saldırıların daha da şiddetlendirilmesini istedi.

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in Gazze Şeridi'nde "zorla kaybettiği binlerce kişiden biri" olan Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye'nin akıbeti konusunda uyardı.

04:46 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na ve Megazi Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırılarında aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 13 Filistinli şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail tarafından gözaltına alınan Kemal Adwan Hastanesi Müdürü Dr. Husam Ebu Safiyye'ye destek vermesi için ülkesindeki sağlık çalışanlarına çağrıda bulundu.

Irak, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını hedef almayı sürdürmesini kınayarak, bunun "çatışmayı genişletmek ve savunmasız masum insanları hedef almak için açık ve tekrarlanan bir adım" olarak nitelendirdi.

00:50 Gazze'deki hükümet, İsrail'in son 24 saatte düzenlediği 34 hava saldırısında 71 Filistinli şehit oldu, onlarca kişi yaralandığını açıkladı.

00:45 Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail ordusunun Han Yunus'taki El-Mevasi bölgesinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırı bombaladığını kaydederek, Gazze Şeridi'nde güvenli bir yer olmadığını belirtti.

00:35 Hamas, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş sivillerin sığındığı çadırları da hedef aldığı saldırılarında çoğu kadın ve çocuk 50'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 818'i çocuk, 12 bin 287'si kadın olmak üzere 45 bin 553 Filistinli şehit oldu, 108 bin 379 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 380'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 808 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.