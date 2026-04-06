  Soykırımcılardan alçak provokasyon: Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediler
Soykırımcılardan alçak provokasyon: Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediler

Soykırımcı İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 38 gündür Müslümanlara kapalı tutulan Mescid-i Aksa'ya Meğaribe Kapısı'ndan girerek baskın düzenledi. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi baskını doğrularken, İsrail makamları Mescid-i Aksa ile birlikte Kıyamet Kilisesi'ni de kapalı tutmaya devam ediyor.

AA6 Nisan 2026 Pazartesi 20:59
Soykırımcı İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yeni bir provokasyona imza attı. Müslümanlara 38 gündür kapalı tutulan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen Ben-Gvir, gerilimi bir kez daha tırmandırdı. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi baskını doğrularken uluslararası kamuoyundan tepkiler yükseldi.

BEN-GVİR MEĞARİBE KAPISI'NDAN MESCİD-İ AKSA'YA GİRDİ

Soykırımcı İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan ve Müslümanlara 38 gündür kapalı tutulan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamada, Ben-Gvir'in, Mescid-i Aksa'nın batı duvarındaki Meğaribe Kapısı'ndan sahaya girdiği belirtildi.

Açıklamada, Ben-Gvir'in düzenlediği baskına dair daha fazla detaya yer verilmedi.

İsrail makamları, güvenlik durumlarını bahane ederek 38 gündür Mescid-i Aksa'yı kapalı tutmaya devam ediyor.

MESCİD-İ AKSA VE KIYAMET KİLİSESİ İRAN SALDIRILARIYLA EŞ ZAMANLI KAPATILDI

İsrail, ABD ortaklığında İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarla eş zamanlı işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya girişleri tamamen kapattı.

Kapatıldığından bu yana Mescid-i Aksa'da yalnızca cami görevlileri ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresi personeli namaz kılabiliyor, diğer Filistinliler ise namazlarını kentteki küçük camilerde eda ediyor.

İsrail makamları ayrıca, Hristiyan dünyası için en önemli dini yerlerden biri olan Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi'ni de kapattı.

İsrail hükümeti olağanüstü hal uygulamasını nisan ayının ortasına kadar uzatma kararı almıştı ancak Aksa'nın bu süre boyunca kapalı kalıp kalmayacağına dair açıklama yapmamıştı.

  • Mescid-i Aksa
  • Ben-Gvir
  • Kudüs
  • İsrail provokasyonu
  • Kıyamet Kilisesi

ÖNERİLEN VİDEO

Bahçelievler'deki otel cinayetinde sır perdesi aralanıyor! Zanlılar adliyeye sevk edildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
