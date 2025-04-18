Soykırımcılardan Gazze tehdidi: Planı uygulamanın tam zamanı

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı ve Dini Siyonizm Partisi lideri Bezalel Smotrich, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in, savaşın hedeflerine ulaşmadan saldırıları durdurmayacağını öne sürdü.

Smotrich, Hamas yok edilmeden ve tüm İsrailli esirler serbest kalmadan saldırıları sona erdirmeyeceklerini belirtti.

Trump'ın sözlerine atıfla "Hamas için cehennemin kapılarını açma" tehdidinde bulunan Smotrich, Trump'ın Filistinlilerin "gönüllü göç" adı altında başka ülkelere sürgün planının hayata geçirilmesi gerektiğini savunarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya çağrı yaptı.



Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrail kabinesinin diğer bir aşırı sağcı üyesi Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de "İsrail'in hayallerini gerçekleştirme imkanı yakaladığını" öne sürerek, her şeyin Netanyahu'nun elinde olduğunu kaydetti.

- HAMAS'IN AÇIKLAMASI

İsrail'in Mısır aracılığıyla sunduğu kısmi ateşkes teklifine yanıt vermesi beklenen Hamas, İsrail'in savaşı sonlandırması ve Gazze'den çekilmesi karşılığında tüm İsrailli esirleri serbest bırakmaya hazır olduklarını açıklamıştı.

Hamas'ın Gazze'deki lideri Halil el-Hayye, İsrail'in 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin yükümlülüklerini yerine getirmeyi reddettiğini, saldırıları tekrar başlattığını, kendilerinin sunulan teklifleri kabul etmesine rağmen Netanyahu'nun reddettiğini ve son olarak savaşı sonlandırmayan ve Gazze'den çekilmeyi öngörmeyen bir teklif sunduğunu dile getirmişti.

Hayye, kısmi ateşkes tekliflerini reddettiklerini, saldırıların sona erdirilmesini içeren bir teklif üzerinden müzakere etmeye hazır olduklarını söylemişti.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

06.47 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Filistinli ailelerin yaşadığı evlere düzenlediği saldırılarda en az 10 kişi hayatını kaybetti.

03.28 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde bir eve düzenlediği saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 11 kişi öldü.

02.25 İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Hamas'ın geçici ateşkes tekliflerini kabul etmeyerek kalıcı ateşkes sağlanması talebinde bulunmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri "gönüllü göç" adı altında başka ülkelere sürgün planını uygulamaya geçirmenin tam zamanı olduğu tehdidinde bulundu.

00.36 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırıda hamile bir kadının 4 aylık bebeği anne karnında öldü.

00.30 Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sona erdirmesi, Gazze'den çekilmesi ve yeniden imar karşılığında ellerindeki tüm esirleri serbest bırakmaya hazır olduklarını bildirdi.

- ⁠⁠ATEŞKESİ BOZAN İSRAİL ORDUSU, GAZZE'YE ŞİDDETLİ SALDIRILARI YENİDEN BAŞLATTI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1652 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 391 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 25'e yaralıların sayısı 116 bin 432'ye yükseldi.