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Dünya

Soykırımcılardan yeni işgal girişimi! İsrail askerleri Suriye'de bir köye daha girdi

İsrail askerlerinin, Suriye'nin güneyindeki Dera ili kırsalındaki Cemle köyüne girerek sivil yerleşim alanlarında konuşlandığı bildirildi.

AA27 Haziran 2026 Cumartesi 07:27 - Güncelleme:
Soykırımcılardan yeni işgal girişimi! İsrail askerleri Suriye'de bir köye daha girdi
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Suriye'nin resmi televizyon kanalı El-İhbariyye'nin haberine göre, İsrail askerleri Dera kırsalındaki Cemle köyüne girerek mahalle aralarında ve sivillere ait evlerin bulunduğu bölgelerde askeri konuşlanma gerçekleştirdi.

Haberde daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Bu gelişme, İsrail ordusunun iki gün önce de Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilinde, işgal altındaki Golan Tepeleri'ni ayıran sınır hattına yaklaşık 300 metre mesafedeki tarım arazisinde beton bloklarla güçlendirilmiş demir bariyer kurmasının ardından yaşandı.

Son dönemde İsrail'in Suriye topraklarında gerçekleştirdiği ihlallerin arttığı belirtilirken, bu faaliyetlerin sivil evlere yönelik baskın ve aramaları, kontrol noktaları kurulmasını ve aralarında çobanlar ile çocukların da bulunduğu sivillerin alıkonulmasını kapsadığı ifade ediliyor.

İsrail, 8 Aralık 2024'te Baas rejiminin devrilmesinin ardından, 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın geçerliliğini yitirdiğini ileri sürerek Suriye tarafındaki tampon bölgenin kontrolünü ele aldığını açıklamıştı.

Yeni Suriye yönetiminden İsrail'e yönelik herhangi bir tehdit açıklaması yapılmamasına rağmen İsrail'in Suriye topraklarına yönelik hava saldırıları sürüyor.

Söz konusu saldırılarda sivillerin hayatını kaybettiği, askeri tesisler ile askeri araç ve mühimmatın hedef alındığı aktarılıyor.

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