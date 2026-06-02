İSTANBUL 32°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Haziran 2026 Salı / 17 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9363
  • EURO
    53,5238
  • ALTIN
    6685.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Soykırımcıların eski istihbarat başkanı itiraf etti: ABD ve İsrail'in PKK planını Türkiye engelledi
Dünya

Soykırımcıların eski istihbarat başkanı itiraf etti: ABD ve İsrail'in PKK planını Türkiye engelledi

İsrail ordusunun eski İstihbarat Dairesi (AMAN) Başkanı Tamir Hayman, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik planlarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hayman, ABD ve İsrail'in terör örgütü PKK uzantılı oluşumun da aralarında olduğu bazı grupları İran'a saldırtma planının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ı ikna etmesi neticesinde akamete uğradığını söyledi.

AA2 Haziran 2026 Salı 11:46 - Güncelleme:
Soykırımcıların eski istihbarat başkanı itiraf etti: ABD ve İsrail'in PKK planını Türkiye engelledi
ABONE OL

ABD'de yayın yapan PBS kanalına röportaj veren Emekli Tümgeneral Hayman, ABD/İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattıkları ve geçici ateşkesle sonuçlanan saldırılar çerçevesinde Tahran yönetimini devirmek için aralarında terör örgütü PKK uzantılarının da bulunduğu bazı grupların saldırılar başlatması ve eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın başa getirilmesi dahil olmak üzere bir dizi gizli planı yürütmeye çalıştığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump

The New York Times gazetesinin 20 Mayıs'ta yayımladığı ABD ve İsrail'in İran'da mevcut yönetimi devirerek Ahmedinejad'ı başa geçirmeyi planladığı yönündeki haberin doğru olduğunu söyleyen Hayman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ahmedinejad konusuna gelecek olursak, gerçekleştirilmesi planlanan çok ama çok benzersiz bir özel operasyonlar silsilesi vardı ve Ahmedinejad da bu silsilenin bir parçasıydı. Kürt harekatı hariç, operasyonların geri kalanı kamuoyuna tamamen açıklanmadı. Zira tüm bu operasyonlar zincirinin, Kürt harekatıyla başlatılması öngörülüyordu."

Hayman, ABD ve İsrail'in etnik tabanlı bazı silahlı gruplar üzerinden İran'a karşı yürütmeye çalıştığı planın akamete uğramasına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'ı ikna ederek planın iptal edilmesine sebep olduğuna dikkati çekti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump

"İRAN'A YÖNELİK SALDIRI KARARI İSRAİL İÇİN SÜRPRİZ OLDU"

Hayman, kamuoyundaki "İsrail'in Trump'ı İran'a saldırmaya ikna ettiği" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını da savundu.

Trump'ın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu hedef alan ABD müdahalesine ilişkin yaşadığı başarı hissiyatı nedeniyle bu yönde bir adım attığını ileri süren Heyman, şöyle devam etti:

"Venezuela'daki süreç, Trump'ın rejim karşıtı protestoculara hitaben 'yardım yolda' şeklinde bir sosyal medya paylaşımı yapmasına yol açtı. Bu durum İsrailliler için büyük bir sürpriz oldu. Trump 'yardım yolda' dediğinde ve İran'a saldırmaya karar verdiğinde İsrail hazırlıksız yakalandı. Bu olay ocak ayının başındaydı."

"TRUMP, İSRAİLLİLERİ ŞAŞIRTTI"

İsrail'in o dönemde bir askeri saldırı planı olmadığını ileri süren Hayman, "Trump bir anda ortaya çıkarak İsraillileri şaşırttı ve İran'ı vuracağını söyledi. Bu hamle durumu değiştirdi. Trump'ın bu çıkışının ardından İsrail'in planlaması ve ABD'nin motivasyonu birleşti; süreç 28 Şubat'taki askeri hareketliliğe kadar uzandı." değerlendirmesinde bulundu.

ÖNERİLEN VİDEO

''Anksiyetem tuttu'' diyerek bariyerlere çarptı! Polisten kaçmak pahalıya patladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.