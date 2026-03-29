Dünya

Soykırımcıların saldırılarına misilleme! Ölen İsrail askeri sayısı 5'e yükseldi

Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki İsrail askerleri ve araçları ile İsrail'in kuzeyindeki askeri üslere 33 saldırı düzenlediklerini açıkladı. İsrail ordusu, saldırılarını sürdürdüğü ve işgalini genişlettiği Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın roket saldırısında bir İsrail askerinin daha öldüğünü duyurdu.

ABDULLAH POLAT29 Mart 2026 Pazar 10:09
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah'ın cumayı cumartesiye bağlayan gece Lübnan'ın güneyindeki İsrail askerlerine roket saldırısı düzenlediği bildirildi.

Açıklamada, ABD'nin Connecticut eyaletindeki New Haven kentinden 22 yaşındaki Çavuş Moshe Yitzhak Katz'ın öldüğü roket saldırısında 3 askerin de yaralandığı aktarıldı. Lübnan'ın güneyinde işgali genişletmek amacıyla düzenlenen saldırılarda öldüğü açıklanan İsrail askeri sayısı 5'e yükseldi.

HİZBULLAH, İSRAİL ORDUSU HEDEFLERİNE YÖNELİK 33 SALDIRI DÜZENLEDİĞİNİ DUYURDU

Hizbullah'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail hedeflerine yönelik saldırıların Lübnan'ın güneyindeki Beyyada beldesinde yoğunlaştığı belirtildi. Beyyada'da İsrail ordusuna ait askeri nakliye aracı, radar sistemi ve çok sayıda Merkava tankının hedef alındığı aktarıldı. Ayrıca, Merkava tanklarının hedef alınmasına ilişkin videolar da paylaşıldı. Lübnan'ın güneyindeki Kantara, Taybe, Vizzani, Şema, Dibil ve Ras Nakura'da da İsrail ordusuna ait hedeflere roketler ve İHA'larla saldırıların düzenlendiği kaydedildi. İsrail'in kuzeyinde Hayfa kentinin güneydoğusundaki Nasharim Üssü ile ülkenin kuzeyindeki Meron Üssü'nün de İHA'larla hedef alındığı belirtildi. İsrail ordusuna ait hedeflere 33 saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.

İşte İsrail'in Lübnan saldırılarında dakika dakika yaşananlar:

10:07 İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki beldelere düzenlediği hava saldırılarında 9 kişi hayatını kaybetti.

01:31 Lübnan'daki Hizbullah'ın İsrail'e karşı saldırılarında ateşlediği roketlerin büyük çoğunluğunun, ülkenin güneyinde faaliyet gösteren İsrail askerlerini hedef aldığı bildirildi.

00:12 İsrail ordusunun dün Lübnan'ın güneyindeki Deyr Zehrani beldesine düzenlediği saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

