İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah'ın cumayı cumartesiye bağlayan gece Lübnan'ın güneyindeki İsrail askerlerine roket saldırısı düzenlediği bildirildi.

Açıklamada, ABD'nin Connecticut eyaletindeki New Haven kentinden 22 yaşındaki Çavuş Moshe Yitzhak Katz'ın öldüğü roket saldırısında 3 askerin de yaralandığı aktarıldı. Lübnan'ın güneyinde işgali genişletmek amacıyla düzenlenen saldırılarda öldüğü açıklanan İsrail askeri sayısı 5'e yükseldi.

Hizbullah'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail hedeflerine yönelik saldırıların Lübnan'ın güneyindeki Beyyada beldesinde yoğunlaştığı belirtildi. Beyyada'da İsrail ordusuna ait askeri nakliye aracı, radar sistemi ve çok sayıda Merkava tankının hedef alındığı aktarıldı. Ayrıca, Merkava tanklarının hedef alınmasına ilişkin videolar da paylaşıldı. Lübnan'ın güneyindeki Kantara, Taybe, Vizzani, Şema, Dibil ve Ras Nakura'da da İsrail ordusuna ait hedeflere roketler ve İHA'larla saldırıların düzenlendiği kaydedildi. İsrail'in kuzeyinde Hayfa kentinin güneydoğusundaki Nasharim Üssü ile ülkenin kuzeyindeki Meron Üssü'nün de İHA'larla hedef alındığı belirtildi. İsrail ordusuna ait hedeflere 33 saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.

İşte İsrail'in Lübnan saldırılarında dakika dakika yaşananlar:

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki beldelere düzenlediği hava saldırılarında 9 kişi hayatını kaybetti.

01:31 Lübnan'daki Hizbullah'ın İsrail'e karşı saldırılarında ateşlediği roketlerin büyük çoğunluğunun, ülkenin güneyinde faaliyet gösteren İsrail askerlerini hedef aldığı bildirildi.

00:12 İsrail ordusunun dün Lübnan'ın güneyindeki Deyr Zehrani beldesine düzenlediği saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

00:01 Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki İsrail askerleri ve araçları ile İsrail'in kuzeyindeki askeri üslere 33 saldırı düzenlediklerini açıkladı.