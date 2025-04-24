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Dünya

Soykırımcıların Türkiye korkusu! ABD İsrail'e kapıları kapattı

Binlerce Gazzeli sivili katleden İsrail, Türkiye'nin Suriye'deki varlığından ve ABD'nin bölgeden çekilmesinden endişe duymaya devam ediyor. ABD'deki lobi faaliyetleri sonuç vermeyen İsrail hakkında Washington'dan eski bir yetkili çarpıcı açıklamalarda bulundu. ABD'li yetkili, İsrail'in ABD'nin çekilmesine karşı olduğunu ve bu süreçte Türkiye'den silahsızlanmaya dair tavizler alınmasını talep ettiğini söyledi. Tel Aviv'in söz konusu baskısı, Trump yönetimi reddedildi.

HABER MERKEZİ24 Nisan 2025 Perşembe 12:34 - Güncelleme:
Soykırımcıların Türkiye korkusu! ABD İsrail'e kapıları kapattı
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Filistin'de binlerce sivili katleden İsrail'in, Türkiye'nin Suriye'deki artan etkisini engellemek amacıyla Washington'da yürüttüğü lobi faaliyetleri beklediği sonucu vermedi. Tel Aviv yönetimi, ABD'nin, terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki Suriye'nin kuzeydoğusundan çekilmemesi yönünde baskı yaparken, Trump yönetimi bu talepleri reddetti.

"TÜRKİYE'DEN TALEP EDİLDİ" İDDİASI

Middle East Eye'ın (MEE) haberine göre, ABD yönetimi, İsrail ve YPG terör örgütüne sert uyarılarda bulundu. Trump'ın Ortadoğu danışmanı Eric Trager'ın, ABD'nin askeri değil siyasi bir sürece geçtiğini belirterek, çekilme planlarının devam edeceğini açıkça ifade ettiği bildirildi.

MEE'ye konuşan eski bir ABD yetkilisi ise, İsrail'in ABD'nin çekilmesine karşı olduğunu ve bu süreçte Türkiye'den silahsızlanmaya dair tavizler alınmasını talep ettiğini belirtti.

PKK'NIN İSTEKSİZLİĞİ ABD'DEN UYARI ALDI

ABD'nin, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki entegrasyonda yavaş davranmasından memnun olmadığı öğrenildi. Washington'un, örgüte bu konudaki isteksizlik nedeniyle ciddi bir uyarı gönderdiği ifade edildi.

Bu gelişmeler, İsrail'in bölgedeki etkinliğini koruma çabalarının karşılık bulmadığını ve ABD'nin, sahadaki dengeleri yeniden değerlendirdiğini ortaya koyuyor.

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