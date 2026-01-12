İSTANBUL 3°C / -2°C
12 Ocak 2026 Pazartesi
  Soykırımcılarla aralarına petrol girdi! İsrail yanlısı ülke Kudüs kararından vazgeçti
Dünya

Soykırımcılarla aralarına petrol girdi! İsrail yanlısı ülke Kudüs kararından vazgeçti

İsrailli şirketin Falklands (Mavinas) Adalarındaki petrol arama ihalesini alması üzerine Arjantin'in İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararından vazgeçtiği iddia edildi.

12 Ocak 2026 Pazartesi 07:17
Soykırımcılarla aralarına petrol girdi! İsrail yanlısı ülke Kudüs kararından vazgeçti


İsrail'den Kanal12'nin haberine göre, İsrailli Navitas petrol şirketinin Arjantin'in hak iddia ettiği İngiltere'nin kontrolündeki Falkland Adalarında petrol arama ihalesi almasının ardından Tel Aviv ile Buenos Aires arasında tansiyon yükseldi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Arjantin'deki muhataplarıyla iletişime geçerek "Navitas'ın özel bir şirket olduğu ve İsrail'in bu konuda bir müdahalesinin olmadığını" bildirdi.

Buna karşın, Arjantin'in bu açıklamadan tatmin olmadığı ülkesinin İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararından vazgeçtiği aktarıldı.

Öte yandan, İsrail Dışişleri Bakanlığı, Kanal12'ye konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Javier Milei yönetimindeki Arjantin'in İsrail'in en iyi ve yakın dostlarından biri haline geldiği, iki ülke yönetimleri arasında yakın iletişimin devam ettiği ve konunun taraflar arasında ele alındığını" savundu.

Arjantin'de 2023'te seçimlerle göreve gelen Arjantin Cumhurbaşkanı Javier Milei, kampanya döneminde İsrail yanlısı bir dış politika sürdüreceğini açıklamış, ülkesinin İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını duyurmuştu.

- FALKLAND ADALARI MESELESİ

Falkland Adaları'nın egemenliği statüsü, İngiltere ile Arjantin arasında uzun yıllardır sorun oluşturuyor.

İngiltere'nin 1833'te egemenlik ilan ettiği 12 bin metrekarelik Falkland Adaları, Arjantin'in güneyinde Atlas Okyanusu'nda bulunuyor. İngiltere'nin denizaşırı toprağı olan adalar, savunma ve dışişlerinde İngiltere'ye bağlı.

Arjantin, İspanya'dan kazanılan bağımsızlık sonrasında "Malvinas" olarak adlandırdığı Falkland Adaları'nın dolaylı olarak kendilerine miras kaldığını savunuyor.

Arjantin ve İngiltere'nin egemenliği konusunda uzun yıllardır anlaşmazlık yaşadığı Falkland Adaları'nda, 2013'te bağımsızlık referandumu yapılmış ve yaklaşık 2 bin 500 kişinin yaşadığı adalarda "İngiltere'nin denizaşırı toprağı olarak kalmak istiyor musunuz?" sorusuna halkın yüzde 99,8'i "evet" yanıtını vermişti.

