İSTANBUL 23°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Eylül 2025 Cuma / 4 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,5708
  • EURO
    48,6995
  • ALTIN
    5032.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Soykırımcının tehdidine Bağdat'tan sert tepki: Tüm Irak'a yapılmış bir saldırı sayılır
Dünya

Soykırımcının tehdidine Bağdat'tan sert tepki: Tüm Irak'a yapılmış bir saldırı sayılır

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı ve “Irak'taki milis grupların liderlerini ortadan kaldırma” tehdidinde bulunduğu yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.

AA26 Eylül 2025 Cuma 23:12 - Güncelleme:
Soykırımcının tehdidine Bağdat'tan sert tepki: Tüm Irak'a yapılmış bir saldırı sayılır
ABONE OL

Irak resmi haber ajansı İNA'ya göre Hüseyin, Netanyahu'nun açıklamalarına işaret ederek, Bağdat'ın egemenliğini ve vatandaşlarının güvenliğini hedef alan her türlü tehdidi reddettiklerini belirtti.

Hüseyin, "Herhangi bir Iraklıya yönelik saldırı, tüm Irak'a yapılmış bir saldırı sayılır." dedi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu oturumunda katılımcıların protestosuyla karşılanan konuşmasında, İsrail'e yönelik bir saldırı olması halinde Irak'taki milislerin (Şii) liderlerini ortadan kaldıracaklarını ifade ederek, Tel Aviv'in bu milisleri caydırmayı başardığını söylemişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Tır şoförüne yol ortasında darp! Ortalık savaş alanına döndü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.