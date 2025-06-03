İspanya, İsrail askeri endüstrisine bağımlılığını azaltıyor. İspanyol medyasındaki haberlere göre İspanya Savunma Bakanlığı, İsrailli "Rafael Advanced Defense Systems" şirketinin İspanya'daki yan kuruluşu Pap-Tecnos ile önceden imzaladığı 168 füze rampası ve bin 680 adet Spike LR2 tanksavar füzesi tedarikine ilişkin 287.5 milyon euro tutarındaki sözleşmeyi askıya aldı.

Savunmadan Sorumlu Devlet Sekreteri Amparo Valcarce geçtiğimiz cuma günü yaptığı açıklamada, hükümetin İsrail askeri endüstrisine herhangi bir şekilde bağımlı olmaktan kaçınmak için geri çekilme planları üzerinde çalıştığını ifade etmişti.

NE OLMUŞTU?

İspanya hükümeti, Kara Kuvvetleri ve Deniz Piyadelerinde kullanılmak üzere İsrailli Rafael Advanced Defense Systems firmasının İspanya'daki yan kuruluşu Pap-Tecnos ile 168 füze rampası ve bin 680 adet Spike LR2 tanksavar füzesi üretimi için 287.5 milyon euro tutarında sözleşme imzalamıştı. Sözleşme, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten 4 gün önce 3 Ekim 2023'te İspanya Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmıştı. Bu, İspanya'nın İsrail askeri endüstrisiyle yaptığı 3 büyük sözleşmeden biriydi.