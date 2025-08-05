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Dünya

Soykırımı dile getirdi, kürsüden yaka paça indirildi... İsrail gerçeğe tahammül edemedi

İsrail Meclisindeki muhalif Ortak Liste Partisi Milletvekili Ofer Cassif, İşgalci Netanyahu hükümetinin 7 Ekim'den bu yana Gazze'de işlediği soykırıma dair yazıyı okudu. Cassif'in meclis kürsüsünde yaptığı konuşmadan rahatsız olan İsrailli milletvekilleri tepki gösterdi, Cassif'i yaka paça alandan uzaklaştırdı.

HABER MERKEZİ5 Ağustos 2025 Salı 18:46 - Güncelleme:
Soykırımı dile getirdi, kürsüden yaka paça indirildi... İsrail gerçeğe tahammül edemedi
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Muhalif vekil Cassif, dün akşam meclis kürsüsünde yaptığı konuşma Tel Aviv hükümetini rahatsız etti. Netanyahu hükümetinin Gazze yaptıklarının soykırım olduğunu belirten Cassif yaka paça alandan uzaklaştırıldı. O anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

İsrailli yazar David Grossman'ın La Repubblica'ya verdiği röportajdaki bazı bölümleri kürsüden okumaya başlayınca Cassif'e İsrailli milletvekilleri tepki gösterdi.

"GAZZE'DE GÖRDÜKLERİMDEN SONRA SESSİZ KALAMAZDIM"

Cassif yaptığı paylaşımda İsrail Meclisinde eleştirilere, yazıların bile alıntılanmasına izin verilmediğin ve kürsüden uzaklaştırılmasına tepki gösterdi.

İsrailli yazar Grossman, geçen hafta İtalya'nın La Repubblica gazetesine verdiği röportajda, "Yıllarca soykırım ifadesini kullanmaktan kaçındım ama Gazze'de gördüklerim ve duyduklarımdan sonra sessiz kalamazdım. Ben, İsrail'i soykırım işleyen bir devlet olarak tanımlamaktan her şekilde kaçınmaya çalışan biriyim. Ama şimdi derin bir acı ve kırık bir kalple, bunun Gazze Şeridi'nde gözlerimin önünde gerçekleştiğini söylüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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