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Dünya

Soykırımı gizleme çabasına girişen İsrail'in gazeteci katliamını gözler önüne serdiler

ABD merkezli kuruluş Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), Gazze'de öldürülen gazeteci sayısını 'emsalsiz' olarak nitelendirerek, gazetecilerin hedef alınmasından endişe duyulduğunu açıkladı.

AA22 Aralık 2023 Cuma 12:06 - Güncelleme:
Soykırımı gizleme çabasına girişen İsrail'in gazeteci katliamını gözler önüne serdiler
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CPJ'nin yayımladığı açıklamada, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle yaşamını yitiren gazeteci sayısının herhangi bir ülkede 1 yılda ölen gazeteci sayısından daha fazla olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, "CPJ, İsrail ordusunun gazetecileri ve ailelerini hedef almasından dolayı özellikle endişe duyuyor. En az bir vakada, açık bir şekilde üzerinde basın işareti olan bir gazeteci çatışmanın olmadığı bir bölgede yaşamını yitirdi. En az 2 diğer vakada ise gazeteciler, aileleri öldürülmeden önce İsrailli yetkililer ve ordu mensuplarından tehdit aldıklarını bildirmişti." ifadesi kullanıldı.

Bölgede gazetecilere yönelik sansür uygulandığına işaret edilen açıklamada, en az 20 gazetecinin gözaltına alındığı ve birçoğunun da fiziksel ya da çevrim içi tacize maruz kaldığı kaydedildi.

Açıklamada, birçok medya merkezinin de İsrail bombardımanlarında yerle bir edildiği aktarılarak, "Bombardıman ve kısıtlı insani yardım nedeniyle yaşanan sürekli iletişim kesintisi ve yakıt, gıda ve barınma eksikliği, uluslararası gazetecilerin savaşın çoğu bölümüne neredeyse hiçbir bağımsız erişimi olmadığı Gazze'de gazeteciliği ciddi derecede engelledi." yorumuna yer verildi.

"İSRAİL ORDUSU, 10 HAFTADA BİR ÜLKENİN 1 YILDA ÖLDÜRDÜĞÜNDEN DAHA ÇOK GAZETECİYİ ÖLDÜRDÜ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen CPJ Başkanı Jodie Ginsberg, "İsrail-Gazze savaşında öldürülen gazeteci yoğunluğu CPJ tarihinde emsalsiz bir şey ve sahadaki gazeteciler için durumun ne kadar ağır olduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

CPJ Orta Doğu ve Kuzey Afrika Program Koordinatörü Sherif Mansour ise Gazze'ye yönelik saldırıları "gazeteciler için görülmüş en tehlikeli durum" olarak nitelendirerek, "İsrail ordusu, 10 haftada bir ülkenin 1 yılda öldürdüğünden daha çok gazeteciyi öldürdü. Öldürülen her gazeteci ile savaşın belgelendirilmesi ve anlaşılması daha zor bir hal alıyor." görüşünü paylaştı.

- GAZZE'DEKİ HÜKÜMET: İSRAİL'İN SALDIRILARINDA 98 GAZETECİ ÖLDÜRÜLDÜ

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, Ala Ebu Muammer isimli gazetecinin İsrail'in saldırısında hayatını kaybettiği ve böylece 7 Ekim'den bu yana öldürülen gazetecilerin sayısının 98'e yükseldiği kaydedilmişti.

Medya Ofisinden daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de gazetecileri "Filistin anlatısını susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü" ifade edilmişti.

  • Gazeteci Hedef Alınması
  • CPJ Raporu
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