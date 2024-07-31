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Dünya

Soykırımın faturası 11 milyar dolar!

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den beri, ABD'den 11 milyar dolara varan aralarında yeni bir F-35 filosu, tank, zırhlı araç motorları, savaş araçlarının yanı sıra binlerce tonluk askeri malzeme aldığı bildirildi.

AA31 Temmuz 2024 Çarşamba 18:02 - Güncelleme:
Soykırımın faturası 11 milyar dolar!
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İsrail Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, İsrail'in ABD'deki Savunma Bakanlığı Misyonunda görev değişimiyle, 5 yılın ardından Mishel Ben Baruch görevini Aviram Hasson'a bıraktı.

İsrail'in 7 Ekim'den bugüne kadar ABD'den 11 milyar dolar değerinde askeri alım yaptığı da aktarılan açıklamada, bu alımlar içinde yeni bir F-35 savaş uçağı filosu, tank, zırhlı araç motorları, savaş taşıtları, binlerce tonluk askeri malzemenin yer aldığı paylaşıldı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda çoğu kadın ve çocuk 39 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti. İsrail, devam eden saldırıları ve uygulamaları sonucunda Gazze'de yol açtığı insanlık felaketi nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı'nda "soykırım" suçlamasıyla yargılandı.

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