Soykırımın gölgesinde 8 Mart: Gazze'de kadınlar kanla süsleniyor

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne bu yıl savaşın gölgesinde giriliyor. 7 Ekim'den itibaren Gazze'de şimdiye kadar 8 bin 900 kadını katleden terör devleti İsrail'in amansız saldırıları, Dünya Kadınlar Günü'nü yasa buluyor...

YIKIM VE AÇLIĞIN GÖLGESİNDE

İsrail'in 5 aydır saldırılarını sürdürdüğü ve kıtlığa mahkum ettiği Gazze Şeridi'nde Filistinliler, katliam, yıkım ve açlığın gölgesinde ramazan ayını bekliyor.



Ramazan ayını hüzünlü bir şekilde karşılayanlardan 44 yaşındaki Filistinli Buşra eş-Şafii, İsrail'in geçen hafta Beyt Lahya'yı hedef alan saldırısında ağır yaralandıktan sonra bilincini kaybeden ve Kemal Advan Hastanesinde tedavi gören teyzesine refakat ediyor.

"GAZZE'NİN KADINLARI KANLARLA SÜSLENİYOR"



Şafii, bomba seslerinin olmadığı daha güvenli bir ortamda bu mübarek ayın atmosferini yaşamak istediklerini belirterek, "Herkes ramazana süslerle hazırlanırken, Gazze'nin kadınları kanlarla süsleniyor." serzenişinde bulundu.



Şafii ayrıca yarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanacağını ve bu günün Gazzeli kadınlar için bir anlam ifade etmediğini dile getirerek şunları söyledi:

"Dünya Kadınlar Günü'nden bahsediyorlar. Hangi kadınlar günü. Şehit annesi olan kadının mı günü? Yaralı annesi olan kadının mı? Çocuklarını kaybeden ve onları bulamayan, enkaz altından çıkaramayan kadının mı?"

"BU KADINLARIN, ÇOCUKLARIN, YAŞLILARIN NE GÜNAHI VARDI"



Şafii, solunum cihazına bağlı teyzesine işaret ederek, onun da bir kadın olduğunu, en iyi annelerden biri olduğunu, başına gelen musibetlere sabrettiğini ve mücadeleci bir kadın olduğunu belirterek, "Bu kadınların, çocukların, yaşlıların ne günahı vardı, suçları ne? Biz sıradan sivil insanlarız. Sadece güven ve barış içinde yaşamak istiyoruz. Taş üstünde taş bırakmadılar. Yakınlarımız, akrabalarımız şehit oldu. Teyzemin kızı çok gayretli çalışkandı, öğretmen olmak istiyordu. Şehit oldu. Tüm sevdiklerimizi kaybettik. Yahudileri Allah'a havale ediyoruz. Yazıklar olsun." diye konuştu.



"ÇOCUKLAR VE BEBEKLER İÇİN NE SÜT VAR NE BEZ"

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları ve işgali nedeniyle bölgede durumun içler acısı olduğunu, açlık yaşandığını ifade eden Şafii, "Çocukların ve bebeklerin durumu çok zor. Ne süt var ne bez." ifadesini kullandı.



Şafii, Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle dünyadaki tüm kadınlara seslenerek, kendileriyle dayanışma içinde olmalarını istedi.

Şaffi, ramazan ayı geldiğinde savaşın bitmiş olmasını temenni ettiklerini ve güven ve barış içinde yaşamak istediklerini dile getirdi.