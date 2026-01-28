Soykırımın içler acısı yeni tablosu: İsrail'in işgal politikası zorla göçü tırmandırdı

İSTANBUL 14°C / 11°C
Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da sürdürdüğü saldırılar ve yıkımlar nedeniyle ocak ayı başından bu yana 818 Filistinlinin zorla yerinden edildiğini açıkladı. BM, durumun hızla ağırlaştığı uyarısında bulundu.

AA28 Ocak 2026 Çarşamba 21:59 - Güncelleme:
UNOCHA'nın internet sitesinden, Filistin'deki son duruma ilişkin yazılı açıklama yayımlandı.

İsrail'in işgal politikalarının Batı Şeria'da daha fazla yerinden edilmeye yol açtığı belirtilen açıklamada, "UNOCHA, ocak ayının başından bu yana, yerleşimci saldırıları nedeniyle 8 yerleşim yerinden 688 Filistinlinin yerinden edildiğini kaydetti. Bu sayı, 2025 yılının tamamı için bu kategorideki yerinden edilmiş insan sayısının yüzde 40'ından fazlasını oluşturuyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ayrıca, İsrail tarafından süren yıkımlar nedeniyle bu ay 130 Filistinlinin daha bu sayıya ek olarak yerinden edildiği bildirildi.

UNOCHA'nın, yerinden edilen Filistinlilerin ihtiyaç duyduğu desteği almaları için çalıştığı vurgulanan açıklamada, "Batı Şeria'da, UNOCHA, işgalle ilgili politikalar ve uygulamalar nedeniyle Filistinli ailelerin zorla yerinden edilmesinin arttığı konusunda uyarıda bulunuyor." açıklaması yapıldı.

Açıklamada, dün itibarıyla İsrail güçlerinin Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait onlarca yapıyı yıktığına işaret edilerek "UNOCHA, 2025 yılında, kayıtların tutulmaya başlandığı yaklaşık 20 yılda Doğu Kudüs'te en yüksek yıkım seviyelerini kaydettiğini ve son gelişmelerin, bu eğilimin devam edeceğine işaret ettiğini hatırlatıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

