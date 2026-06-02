Gazze'de şebekeler ile kuyuların tahrip olmasıyla yaşanan su krizi, sağlam kalan kuyulardan su çekmede kullanılan jeneratörler için gerekli yakıt ve yedek parçanın bulunamaması nedeniyle her geçen gün daha da büyüyor.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Aksa Üniversitesi yerleşkesi içinde ve çevresinde yaşayan yaklaşık 30 bin yerinden edilmiş insan, hava sıcaklarının yükselmesi ve suya olan ihtiyacın artmasıyla birlikte suya ulaşabilmek için uzun mesafeler katetmek zorunda kalıyor.

JENERATÖRLER HER AN DURABİLİR

Daha önce bir ilim yuvasıyken barınma merkezine dönüşen Aksa Üniversitesi'nde su istasyonu ve jeneratörlerden sorumlu Ebu Muhammed el-Kafarna, su krizinin, bölgede yaşayan Filistinlilerin hayatında meydana getirdiği zorlukları anlattı.

Jeneratörleri çalıştırmak için gerekli yakıt ile yedek parçayı bulmakta sıkıntı çektiklerini ifade eden Kafarna, jeneratör motorlarının yakıt eksikliği nedeniyle hararet yaptığını, motoru soğutmak için gerekli ekipman olmadığı için bunu "manuel yöntemlerle" yapmak zorunda kaldıklarını kaydetti.

Buldukları bu çözümün geçici olduğunu aktaran Kafarna, "Bu jeneratörler bozulacak olursa insanların hayatı cehenneme döner. Jeneratörlerin tamamen bozulmasını önlemek için şu anda sınırlı saatlerde çalıştırıyoruz. Eskiden günde 6 ila 8 saat çalıştırırdık ancak şimdi motor yağı bulunmadığı için dört saatten fazla çalıştıramıyoruz." dedi.

SU VE SALGIN HASTALIK KRİZİ

Aksa Üniversitesi Barınma Konseyi Başkanı Fayiz Ebu Hacar ise yaşanan su krizinin yanı sıra halk sağlığını tehdit eden diğer krizlere dikkati çekti.

Yerleşke içinde ve dışındaki çadırların büyük kısmının kanalizasyon suları altında kaldığına işaret eden Ebu Hacar, bunun özellikle çocuklar, kadınlar ve yaşlılar arasında salgın hastalıklar ve cilt hastalıklarının yayılmasına neden olduğunu söyledi.

Ebu Hacar, barınma merkezindeki jeneratörlerin çalıştırılması ve kuyulardan su çekilmesi için yakıt ve onarım için gerekli yedek parçaların temin edilmesi çağrısı yaptı.

NÜFUS DAR BİR ALANA HAPSEDİLDİ, SU KAYNAKLARI İMHA EDİLDİ

Han Yunus Belediyesi Basın Sorumlusu Yunus Saib el-Lekkan ise "İsrail, 300 bin metreden fazla su şebekesini tamamen yok ettiği gibi 34 su kuyusunu da doğrudan hedef aldı." diyerek, Gazze'deki su krizinin nedenlerine değindi.

"25 kilometrekareyi aşmayan bir alanda 900 binden fazla insan yaşıyor." diyen Lekkan, Han Yunus'un batısındaki nüfus yoğunluğunun sınırlı su kaynakları üzerindeki baskıyı da artırdığını dile getirdi.

Yakıt ve yağ sıkıntısı nedeniyle, çalışır durumdaki su pompaları ve kuyularının da devre dışı kalabileceği ve bunun da bölgede insani bir kriz yaşanmasına neden olabileceği uyarısı yapan Lekkan, çadırların etrafında biriken atıkların da kemirgenler ile böceklerin yayılmasına, bunun da çevre krizinin yanı sıra cilt hastalıklarına yol açtığına dikkati çekti.

SU YOK, HASTALIK ÇOK

Üniversite çevresinde bir çadırda yaşayan Muhammed el-Mısri de ailesinin içme ve kullanma suyu sıkıntısı yaşadığını söyledi.

Mısri, suyun 4 günde bir geldiğini, çocuklarının su kıtlığı ve kirlilik nedeniyle cilt hastalıklarına yakalandığını dile getirdi.

Çevrelerinde biriken atıklara işaret eden ve sivrisinekler, böcekler ve kemirgenlerle birlikte yaşadıklarını aktaran Mısri, su ve salgın hastalık sorununa çözüm bulunmasını istedi.

Ummu Abdullah da su, çöp, sinek ve haşerattan çok çektiklerini anlattı.