Söz bitti! Gazze'de bebekler ana kucağında öldürülüyor

İşgalci İsrail ordusu, "insani ara"nın sona ermesinin ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırılarına devam ediyor. Yaşlı, kadın, çocuk demeden binlerce Filistinliyi hedef alan İsrail, bebekleri katletmeye devam ediyor.

Daha önce 100'lerce bebeği öldüren İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin Deyr Belah kentinde düzenlediği saldırıda çok sayıda bebeği yaraladı. Annelerinin kucağında yaralanan Gazzeli bebekler, kentteki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

İsrail ordusu, dün sabah "insani ara"nın sona ermesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yeniden başlattı ve 1 Aralık'taki saldırılarda çoğu çocuk ve kadın 178 kişi öldü, 589 kişi yaralandı.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 248 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.