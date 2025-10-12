Gazze'deki İsrailli esirlerin getirilmesi için anlaşma imzalanması talebiyle aylarca gösteri düzenleyen İsrailliler, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya rağmen ABD Başkanı Donald Trump sayesinde sağlandığını düşünüyor.

İsrailli esirlerin yakınları, İsrail'in Gazze Şeridi'nde iki yıl boyunca soykırıma varan saldırıları devam ederken Tel Aviv'deki "Esirler Meydanı" adı verilen meydanda toplanarak ateşkes ve esir takası çağrılarında bulundu.



Esirlerin yakınları, onların destekçileri ve Netanyahu hükümeti karşıtları, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının sağlanmasının ardından İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına saatler kala yine Esirler Meydanı'nda toplandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, damadı Jared Kushner ve kızı Ivanka Trump'ın katıldığı gösteride İsrailliler Netanyahu ve hükümet aleyhine sloganlar attı.



Witkoff'un anlaşmaya katkısı için Netanyahu'nun ismini zikretmesiyle kalabalıktan yuhalama sesleri yükseldi.



Netanyahu'nun ismini andıkça konuşması birkaç kez kesilen Witkoff sahnede olduğu sırada, Netanyahu'ya karşı İbranice "Utan, utan, utan" sloganları atıldı.

Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların 2 senedir devam etmesinin nedeni olarak Netanyahu'yu işaret eden İsraillilerden Michel ve Imanuel Yelin, esirlerin geri dönmesinin ardından mevcut hükümeti göndermek için çalışmalara başlayacaklarını söyledi.

- "ŞİMDİ HÜKÜMETİ DEĞİŞTİRME ZAMANI GELDİ"

Tel Aviv'deki gösteriye katılan İsraillilerden Michel, İsrail hükümeti ve Başbakan Netanyahu'yu bugüne kadar Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması için kurulan tüm müzakereleri sabote etmekle suçlayarak bu nedenle savaşın iki yıl boyunca sürdüğünü belirtti.

ABD Başkanı Trump olmasa ateşkesin de olmayacağına inandığını söyleyen ve bu nedenle Trump'a teşekkür eden Michel, "Şimdi hükümeti değiştirme zamanı geldi. Bu bizim için iyi bir hükümet değil. Son iki yılda iyi bir şey yaptığını düşünmüyorum." dedi.

Michel, anlaşmayı nasıl karşıladığına ilişkin soruya ise şu şekilde cevap verdi:

"Savaşı sona erdirmek ve tüm esirlerimizi eve geri getirmekten çok memnunum. İsrail'in anlaşmayla hiçbir ilgisi olmaması konusunda çok memnun olduğumu söyleyemem. Anlaşma Başkan Trump tarafından yapıldı. Anlaşma, Hamas'a finansal destek sağlayan Katar ile yapıldı. Anlaşma, İsrail'i sevmeyen Türkiye ile yapıldı. Hamas liderleri ile yapıldı. Bizim hiçbir konuda söz hakkımız yoktu."



Hamas'ın hala Gazze Şeridi'ni yönettiğini ve silahlara sahip olduğunu belirten Michel, bir İsrailli olarak bunlardan memnun olmadığını kaydetti.

- "TRUMP'IN ÇOK DESTEKÇİSİ DEĞİLİM AMA ONA TEŞEKKÜR ETMELİYİZ"

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esir asker Nimrod Cohen'in fotoğrafının yer aldığı dövizle gösteriye katılan Imanuel Yelin, Birrüssebi (Beerşeva) kentinde yaşadığını, buradaki esir ailelerine destek için gerçekleştirdiği gösteri ve faaliyetlerin Başbakan Netanyahu destekçileri tarafından taciz edildiğini anlattı.

Netanyahu destekçilerinin, bunun Başbakan'ın başarısızlığı olduğu düşüncesiyle "esirlerin davasından" rahatsız olduğunu aktaran Yelin, Netanyahu taraftarlarının astıkları posterleri, resimleri yırttığını, üzerini karaladıklarını vurguladı.

Hamas ile İsrail arasında imzalanan ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasının "Trump olmadan Netanyahu'ya kalsa imzalanıp imzalanamayacağı" sorulan Yelin, "Trump'ın çok destekçisi değilim ama ona teşekkür etmeliyiz. Sadece o Netanyahu'ya böyle baskı kurabilirdi." ifadesini kullandı.

Yelin, anlaşmadan "memnun olduğunu, bunun İsrail'e değil bilakis Netanyahu'ya dayatıldığını" belirtti.

Bu anlaşmayla Hamas'ın Gazze'deki varlığının sona ermeyeceğini savunan Yelin, Filistin yönetiminin sürece dahil olması, diğer Arap ülkelerinin katılımıyla Hamas'ın Gazze'deki hakimiyetinin bitebileceğini ileri sürdü.

Yelin, İsrail'de seçimlerin en geç bir yıl içinde gerçekleşeceğini vurgulayarak "Netanyahu'nun kaybetmesini ümit ettiğini aksi takdirde İsrail'in daha fazla sıkıntı çekeceğini" dile getirdi.

- MEYDANDAKİ İSRAİLLİ SİLAHLI "SİVİLLER" DİKKATİ ÇEKTİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, damadı Jared Kushner ve kızı Ivanka Trump'ın konuşma yaptığı meydanda İsrailli silahlı "siviller" dikkati çekti.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından İsrail'e gelen Witkoff, Kushner ve Ivanka Trump da Tel Aviv'deki Esirler Meydanı'nda her hafta düzenlenen ve bu hafta ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesi nedeniyle yüz binlerce kişinin katıldığı gösterilerde konuşma yaptı.

ABD'li üst düzey isimlerin kürsüye çıktığı, İsrailli esir yakınlarının her hafta gösteri düzenlediği meydanda, İsrailli silahlı "siviller"in bulunduğu görüldü. Uzun namlulu silah taşıyan çok sayıda İsrailli silahlı, sivil kıyafetleriyle meydandaki kalabalığın içinde yer aldı.

