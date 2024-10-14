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Dünya

Sözcü Fischer'dan akla ziyan açıklama: İsrail'in soykırım yaptığına dair hiçbir emare görmüyoruz

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer, işgalci İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırıma ilişkin skandal bir açıklama yaptı. Fischer, 'İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığına dair hiçbir emare görmüyoruz.' iddiasında bulundu. İşgalci İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı 42 bin 289'a, yaralı sayısı da 98 bin 684'e yükseldi.

AA14 Ekim 2024 Pazartesi 19:00 - Güncelleme:
Sözcü Fischer'dan akla ziyan açıklama: İsrail'in soykırım yaptığına dair hiçbir emare görmüyoruz
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Sözcü Fischer, Berlin'de yaptığı açıklamada, Almanya'nın, soykırım yaptığı gerekçesiyle İsrail'e silah vermediği iddialarını cevapladı.

"Bu konu hakkında burada daha önce birkaç kez konuşmuştuk." diyen Fischer, "Pozisyonumuz değişmedi. İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığına dair hiçbir emare görmüyoruz." dedi.

Fischer, Alman Bild gazetesinde yer alan bir habere atıfta bulunarak, "Soykırım, etnik grupların etnik veya sosyal özellikleri, milliyetleri veya dini inançları temelinde kasıtlı olarak öldürülmesi, imha edilmesi veya diğer şekillerde yok edilmesi anlamına gelir." diye konuştu.

"İHRACATA YÖNELİK BİR YASAK SÖZ KONUSU OLMAMIŞTIR"

Hükümet Sözcü Yardımcısı Wolfgang Büchner ise Almanya'nın İsrail'e hiçbir zaman silah yasağı uygulamadığını belirterek, "Bunu bir kez daha vurgulamak isterim, İsrail'e silah ihracatına yönelik bir yasak söz konusu olmamıştır." dedi.

Bild gazetesi, Almanya'nın, İsrail'den silahların "soykırım" için kullanılmayacağına dair yazılı güvence istediğini ileri sürmüştü.

İsrail'in söz konusu belgeyi ilettiği ve bunun ardından da Başbakan Olaf Scholz'un mecliste "İsrail'e silah sağladık ve sağlayacağız." ifadelerini kullandığı kaydedilmişti.

İSRAİL SALDIRILARINDA SON 10 GÜNDE 487 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 10 günde 487 kişi şehit oldu, 1831 kişi yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 374 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği saldırılarda 62 kişinin şehit olduğu, 220 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Buna göre İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında son 10 günde 487 kişi şehit oldu, 1831 kişi de yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı 42 bin 289'a, yaralı sayısı da 98 bin 684'e yükseldi.

Enkaz altında halen binlerce şehit olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

  • Gazze Soykırımı
  • Almanya Dışişleri
  • İsrail İddiaları

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