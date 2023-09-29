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  • Sözde 'Dağlık Karabağ Cumhuriyeti' dağıldı, Ermeni spiker ağlayarak duyurdu
Dünya

Sözde 'Dağlık Karabağ Cumhuriyeti' dağıldı, Ermeni spiker ağlayarak duyurdu

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde işgal rejimi kuran sözde Ermeni yönetimi kendini feshettiğini ilan etti. Ermeni spiker haberi duyururken gözyaşlarına boğuldu.

29 Eylül 2023 Cuma 08:18 - Güncelleme:
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Azerbaycan'ın Karabağ'daki antiterör operasyonları sonucunda Karabağ'ın özüyle kavuşmasının ardından işgalci sözde Ermeni hükümeti Dağlık Karabağ'ın varlığına son vereceğini açıkladı. Ermeni spiker ise bu gelişmeyi canlı yayında ağlayarak duyurdu.

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde işgal rejimi kuran sözde Ermeni yönetiminin yöneticisi Samvel Şahramanyan, bölgedeki mevcut zorlu siyasi ve askeri duruma bağlı olarak bir kararname imzaladığını açıkladı.

Kararnamede, "1 Ocak 2024 tarihine kadar kendi bakanlıklarına bağlı tüm devlet kurum ve kuruluşları feshedilir ve Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin (Artsakh) varlığı sona erer." ifadesi yer aldı.

Kararnamede, bölgedeki Ermenilerin Azerbaycan Cumhuriyeti'nin sunduğu yeniden entegrasyon koşullarına uygun olarak Karabağ'da kalma veya ayrılma konusunda bağımsız ve bireysel karar vereceği kaydedildi.

Ermeniler, Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla, uluslararası hukuk ve tüm anlaşmalara göre Azerbaycan'ın sayılan Karabağ'ı katliamlar yaparak işgal etti.

10 Aralık 1991'de Azerbaycanlıların boykot ettiği ve yalnız Ermenilerin katıldığı referandum sonucu gerekçe gösterilerek, 6 Ocak 1992'de de sözde bağımsızlık ilan edildi.

ERMENİ SPİKER AĞLAYARAK DUYURDU

Ermeni spiker, sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin feshedildiğini bildirirken, gözyaşlarını tutamadı.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.

  • Dağlık Karabağ Cumhuriyeti
  • Ermeni spiker
  • karabağ

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