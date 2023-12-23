Sözde Ermeni soykırımı anıtını 'Bozkurtlar' kaldırttı

Almanya'nın Köln kentindeki Kurt-Rossa-Meydanı'na, 2018'de iki Alman tarafından yasadışı olarak sözde Ermeni anıtı dikildi.

Kentte yaşayan 140 bin Türk, sözde Ermeni iddialarına ilişkin anıtın kaldırılması için defalarca protesto gösterisi düzenledi, imza toplayarak tepki gösterdi. Anıt, Türklerin protestoları üzerine yıllar içinde birçok kez sökülüp tekrar dikildi.

Mahkemeden de 'anıt kaldırılmalı' şeklinde karar çıkınca belediye ekipleri anıtı kaldırdı.

Anıtın yerine "ırkçılığa karşı insan hakları" vurgusu yapan başka anıtın dikileceği öğrenildi.

Alman basını, anıtın kaldırılmasını, "Bozkurtlar amaçlarına ulaştı" başlığıyla haber yaptı.