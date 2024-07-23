ABD'nin terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği destek devam ediyor. ABD, Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü PKK/YPG işgali altındaki bölgelere AN/TWQ-1 Avenger kısa menzilli hava savunma sistemi gönderdi.Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke bölgesinde görülen TIR'lar, kamyonlar, MaxxPro, MRAP ve Humvee tipi zırhlı araçlardan oluşan konvoyda 4 ila 6 adet AN/TWQ-1 Avenger kısa menzilli hava savunma sisteminin bulunduğu öğrenildi. Humvee tipi zırhlı aracın şasesi üzerinden üretilen AN/TWQ-1 Avenger; insansız hava araçları ile alçak irtifadaki uçak ve helikopterlere yönelik kullanılıyor.
AN/TWQ-1 Avenger Hava Savunma Sistemi