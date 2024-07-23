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Dünya

Sözde müttefik ABD, PKK'ya hava savunma sistemi gönderdi

ABD, Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü PKK/YPG işgali altındaki bölgelere AN/TWQ-1 Avenger kısa menzilli hava savunma sistemi gönderdi.

23 Temmuz 2024 Salı 08:28 - Güncelleme:
Sözde müttefik ABD, PKK'ya hava savunma sistemi gönderdi
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ABD'nin terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği destek devam ediyor. ABD, Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü PKK/YPG işgali altındaki bölgelere AN/TWQ-1 Avenger kısa menzilli hava savunma sistemi gönderdi.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke bölgesinde görülen TIR'lar, kamyonlar, MaxxPro, MRAP ve Humvee tipi zırhlı araçlardan oluşan konvoyda 4 ila 6 adet AN/TWQ-1 Avenger kısa menzilli hava savunma sisteminin bulunduğu öğrenildi.

Humvee tipi zırhlı aracın şasesi üzerinden üretilen AN/TWQ-1 Avenger; insansız hava araçları ile alçak irtifadaki uçak ve helikopterlere yönelik kullanılıyor.

AN/TWQ-1 Avenger Hava Savunma Sistemi

  • Hava Savunma Sistemi

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