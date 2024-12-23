ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon'un PKK/YPG'ye askeri ekipman desteğine sürüyor.

ABD, Suriye Milli Ordusu'nun petrol kuyularının bulunduğu Deyrizor'dan püskürttüğü terör örgütünün bölgeyi yeniden ele geçirme planı için harekete geçti.

ABD'ye ait 2 askeri kargo uçağı dün Haseke'ye indi.

Kargo uçaklarıyla gelen askeri ekipman ve teçhizatlar 60 zırhlı araç ve kamyondan oluşan konvoyla Deyrizor bölgesinde yuvalanan teröristlere ulaştırıldı.

MÜNBİÇ'TEKİ STK'LARDAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Terörden temizlenen Münbiç'te hayat normale dönüyor. Esed rejimi ve PKK/YPG terör örgütünün baskıları nedeniyle 13 yıldır bir araya gelemeyen sivil toplum kuruluşları (STK), özgürlüğüne kavuşan ilçede yeniden toplandı.

Kentin en büyük camisi olan Ulu Camii'de bir araya gelen İstikrar Destek Birimi temsilcileri, kentin özgürleştirilmesi nedeniyle Türkiye'ye teşekkür ederek, "Ülkemizin daha parlak geleceği için sürekli çalışacağız" dedi.

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