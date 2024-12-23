İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Aralık 2024 Pazartesi / 22 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,2247
  • EURO
    36,8483
  • ALTIN
    2980.05
  • BIST100
    9778.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Sözde müttefik ABD sinsi plan için harekete geçti! Köşeye sıkışan PKK'ya destek
Dünya

Sözde müttefik ABD sinsi plan için harekete geçti! Köşeye sıkışan PKK'ya destek

Sözde müttefik ABD, Suriye'de köşeye sıkışan terör örgütü PKK/YPG'ye yeni askeri ekipman ve teçhizat gönderdi.

23 Aralık 2024 Pazartesi 08:51 - Güncelleme:
Sözde müttefik ABD sinsi plan için harekete geçti! Köşeye sıkışan PKK'ya destek
ABONE OL

ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon'un PKK/YPG'ye askeri ekipman desteğine sürüyor.

ABD, Suriye Milli Ordusu'nun petrol kuyularının bulunduğu Deyrizor'dan püskürttüğü terör örgütünün bölgeyi yeniden ele geçirme planı için harekete geçti.

ABD'ye ait 2 askeri kargo uçağı dün Haseke'ye indi.

Kargo uçaklarıyla gelen askeri ekipman ve teçhizatlar 60 zırhlı araç ve kamyondan oluşan konvoyla Deyrizor bölgesinde yuvalanan teröristlere ulaştırıldı.

MÜNBİÇ'TEKİ STK'LARDAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Terörden temizlenen Münbiç'te hayat normale dönüyor. Esed rejimi ve PKK/YPG terör örgütünün baskıları nedeniyle 13 yıldır bir araya gelemeyen sivil toplum kuruluşları (STK), özgürlüğüne kavuşan ilçede yeniden toplandı.

Kentin en büyük camisi olan Ulu Camii'de bir araya gelen İstikrar Destek Birimi temsilcileri, kentin özgürleştirilmesi nedeniyle Türkiye'ye teşekkür ederek, "Ülkemizin daha parlak geleceği için sürekli çalışacağız" dedi.

Yeni Suriye yönetiminde ilk kadın

Jeffrey'den 'terör' manevrası: Devlet içinde devlet olarak kalamazlar, bu Ankara için sorun

Terör örgütü PKK/YPG'ye ültimatom

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.