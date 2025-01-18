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Dünya

Sözde müttefik ABD'den tepki çeken adım! PKK'ya bir ayda 2'nci ziyaret

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Kurilla, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin sözde yetkililerine bir ayda ikinci kez ziyarette bulundu.

HABER MERKEZİ18 Ocak 2025 Cumartesi 08:50 - Güncelleme:
Sözde müttefik ABD'den tepki çeken adım! PKK'ya bir ayda 2'nci ziyaret
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ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'lilerden oluşan SDG yetkililerle görüştü. Kurilla, PKK/YPG kontrolündeki DEAŞ militanlarının tutulduğu Hol Kampı'nı da ziyaret etti. Kurilla, aralık ayında da Suriye'deki PKK/YPG'lilerle bir araya gelmişti.

ABD'NİN GARDİYANLARI!

Suriye'deki iki kampta, PKK/YPG'nin denetimindeki DEAŞ üyeleri ve aileleri bulunuyor. Türkiye, PKK'nın dış güçler adına gardiyanlık yapmasına tepki gösteriyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, PKK'nın Suriye'deki varlığına gerekçe oluşturan bu kampların denetimini Türkiye'nin üstlenebileceğini söylemişti.

2022'de CENTCOM komutanı olan M. Erik Kurilla, 11 gün sonra YPG/PKK elebaşı Mazlum Abdi ile görüşmüştü.

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