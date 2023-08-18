Sözde müttefikten skandal tatbikat! ABD'ye sert tepki: Büyük hataların altına imza atıyorlar

Sözde NATO müttefikimiz olan Amerika Birleşik Devletleri terör örgütü PKK'ya açık destek vermeye devam ediyor.

KAMIŞLI'DA ABD VE PKK'DAN ORTAK TATBİKAT

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin silahlı eğitimlerini sürdüren ABD ordusu, Haseke ilinin kuzeydoğusundaki Kamışlı ilçesinde teröristlerle ortak silahlı tatbikat düzenledi..

UÇAKSAVAR VE BRADLEY KULLANDILAR

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Kamışlı'da ABD askerlerinin onlarca PKK/YPG'li teröristle yaptığı tatbikat, 15-17 Ağustos'ta gerçekleşti.

Ortak silahlı tatbikatta uçak savarlar, ABD yapımı Bradley zırhlı muharebe araçları ve çeşitli ağır silahlar kullanıldı.

TERÖRİSTLERE EĞİTİM VERİYORLAR

ABD Ordusu, Haseke'de Abdülaziz Dağı ile Deyrizor ilindeki el-Ömer ile Koniko petrol sahalarındaki üslerinde sık sık terör örgütü PKK/YPG'ye askeri eğitim veriyor.

ABD Ordusu son olarak Haseke'deki Şeddadi Üssü'nde PKK/YPG'ye bağlı sözde terörle mücadele timi (YAT) ile KYB anti-terör birimine (CTG) ortak askeri eğitim verdi.

SİLAH EĞİTİMİ VERDİLER

Bu kapsamda PKK/YPG'li teröristlere ve KYB unsurlarına helikopterden indirme, sabit ve mobil hedeflere anti-tank füzesi (TOW) ve termal dürbünlü Kanas kullanma eğitimi verildi.

TERÖRİSTLER ABD ÜSSÜNE SEVK EDİLDİ

Şeddadi'deki eğitimlerini tamamlayan 150 kişilik grup, buradan Deyrizor ilindeki Ömer Petrol Sahası'ndaki ABD üssüne sevk edildi. Ömer petrol sahasındaki ABD üssüne sevk edilen teröristlere ilerleyen günlerde tam askeri teçhizat verileceği belirtildi.

ÜSLERE SEVKİYATLAR YAPILDI

ABD güçlerine ait konvoy 14 Ağustos'ta Irak ile Suriye arasındaki El-Velid sınır kapısından Haseke'ye giriş yapmıştı.

Yaklaşık 50 araçtan oluşan konvoy, Deyrizor kırsalında terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki bölgelerde Koniko ile el-Ömer petrol sahalarındaki ABD güçlerine ait üslere ulaştı.

ABD'nin Bradley ve makineli tüfek monteli dört çeker tipi araçları, konvoyları korudu. Konvoylarda zırhlı araçlar, akaryakıt tankerleri ve mühimmat yüklü araçlar yer aldı.

ABD ordusu 6, 8, 22 ve 25 Ocak, 19, 20 Haziran ile 11 Temmuz tarihlerinde de Haseke kırsalında terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki Rumeylan, Şeddadi ve Tel Beyder yerleşimlerindeki üs ve noktalarına takviye göndermişti.

ABD'NİN SURİYE'DEKİ VARLIĞI

ABD, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken, petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti.

Terör örgütü PKK/YPG'ye desteğini sürdüren ABD güçleri, halihazırda Suriye'de Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerde çok sayıda üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.

Washington, PKK/YPG'li teröristlerin işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına da sürekli takviye gönderiyor.

KAMIŞLI'DA NELER OLUYOR?

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları:

Türk medyasında çok yer almıyor ama şu an özellikle Suriye'de son derece önemli bir takım gelişmeler oluyor. Amerikan askeri üssü burada Sünni-Arap tabanlı ABD adına ÖSO olarak değiştirdiği bir yapı var. Bir diğer tarafıyla da PKK/YPG bünyesinde faaliyet gösteren Sünni-Arap tabanlar var. Bunları Şii milislere karşı kullanma eğilimi içerisinde. YPG/PKK ise Şii milislerle Esad rejimiyle çatışmayacağını söylüyor.

"ÇELİŞKİLERLE DOLU PEK ÇOK İCRAAT"

DAEŞ'le mücadele diyor. DEAŞ palazlandı. Dördüncüsü da Kamışlı. Kamışlı Haseke merkez ama bizim sınırımızın dibi. ABD çelişkilerle dolu pek çok icraatın altına imza atıyor. Bu kadar fazla teröristi burada niye besliyorsunuz? Neden burada uçaksavarlı bradleyli tatbikatlar düzenliyorsun bizim sınırımızın dibinde. Bunlar müttefikliğe çok yakışan şeyler değil.

Ama ben şuna inanıyorum zaman içerisinde ABD'nin sağduyusu ve jeopolitik aklı bir şekilde etkili olmaya başlayacaktır umut ederim ki.

"BÜYÜK HATALARIN ALTINA İMZA ATIYORLAR"

Bir gerçek var ABD – Türkiye arasındaki güvensizliğin kökeninde YPG/PKK terör örgütü var. Bunlara sağlamış olduğu ve sadece bir maske mazeretten öteye geçmeyen bir terör örgütünü bütün coğrafyayı istikrarsızlaştıracak şekilde Türkiye'yi tehdit edecek şekilde kullanma eğilimi içerisinde olması. Son derece kibirli davranıyorlar. Büyük hataların altına imza atıyorlar.

"HAVA SAVUNMA SİSTEMİ OLMAYAN BİR TÜRKİYE FÜZELERE KARŞI NE YAPACAKTI?"

Hep gerekçe olarak S-400'leri kullanıyorlar. Hayır biz S-400'leri almak zorunda kaldığımız için aldık. Biz ABD'den Patroit istedik vermediler Çin'den almaya kalktık almamıza izin vermediler. Hava savunma sistemi olmayan bir Türkiye füzelere karşı ne yapacaktı?