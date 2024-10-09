İstanbul'da bir otelde "Ümmetin Uyanış Öncüsü Filistin" başlıklı 7. Kuala Lumpur Forumu Konferansı düzenlendi.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Burgat, İsrail'in Filistin ve Lübnan'a saldırılar, sosyal medya hesabının kısıtlanması ve Fransa'da ifade özgürlüğüne yönelik artan kısıtlamalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Burgat, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından, Facebook hesabından 1992 yılında Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Nasrallah ile yaptığı görüşmeye ilişkin bir alıntı paylaştığını, bunun ardından hesabına kısıtlama getirildiğini söyledi.

Birkaç gün önce yaşanan olayı anlatan Burgat, "(Paylaşımda) 1992 yılında Beyrut'ta Hasan Nasrallah ile yaptığım görüşmeden alıntı yaptım. İdrak etmem için bana çok şey veren bu adama büyük saygı duyduğumu söyledim. Bu, terörizme destek olarak değerlendirildi. Bu yüzden sayfayı askıya aldılar ve ardından izleyici kitlesini sınırladılar." ifadelerini kullandı.

Fransız siyaset bilimci, bu durumun Filistin ile ilgili tartışmaları çevreleyen mevcut küresel atmosferin göstergesi olduğunu vurguladı.

"BİR TWEET İÇİN AYAKKABILARIM OLMADAN 4 SAAT BOYUNCA BİR HÜCREDE TUTULDUM"

Burgat, öte yandan haziranda X hesabından yaptığı bir paylaşım nedeniyle terörizmi teşvik etmekle suçlanarak gözaltına alındığını ve sorgulandığını söyledi.

Fransız siyaset bilimci, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Benim suçum neydi? Bir tweetle ilgiliydi. Hamas liderliğine İsrail liderliğinden daha fazla saygı duyduğumu söyledim. Bu, terörizmi teşvik etmek olarak değerlendirildi. Akademisyen ve emekli olmama rağmen sadece bir tweet için gözaltına alındım. Kemerim, ayakkabılarım olmadan 4 saat boyunca bir hücrede tutuldum."

Gözaltı sorgusunda kendisine "Hamas'ı bir terör örgütü olarak görüyor musunuz, görmüyor musunuz?" gibi sorular yöneltildiğini aktaran Burgat, Fransa'daki bu durumdan üzüntü duyduğunu söyledi.

"(NETANYAHU'NUN) İKTİDARDA KALMAK İÇİN SAVAŞA İHTİYACI VAR"

Burgat, Fransa'da ifade özgürlüğünün durumuna ilişkin endişelerini dile getirerek Cezayir Bağımsızlık Savaşı'ndan bu yana bu tür kısıtlamaların ilk kez yaşandığını aktardı.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle'ün bir konuşmasından alıntı yaptığı için kovuşturmaya uğrayan Müslüman bir meslektaşını örnek gösteren Burgat, işgale karşı direnişin genellikle "terörizm" olarak etiketlendiğini vurguladı.

Burgat, İsrail'in Gazze'deki soykırımı birinci yılına girerken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun savaşı bölgeye yayma amacına ilişkin de şu değerlendirmeyi yaptı:

"Netanyahu halkını korumuyor. Netanyahu gücünü koruyor. Netanyahu barış istemiyor. Onun savaşa ihtiyacı var. İktidarda kalmak için savaşa ihtiyacı var. Sorun Netanyahu değil. Sorun Batılıların ve birkaç Arap liderin Netanyahu'yu desteklemesi, onlar, Netanyahu'ya yardım etmek için yarışıyorlar."